Prima carte despre pandemie din România, o colecţie de texte conspiraţioniste. Dan Puric şi trei preoţi sunt trecuţi la categoria „experţi“

„Compilaţie a mai multor genuri (jurnale personale, articole ştiinţifice, reportaje, postări de pe Facebook etc), volumul include articole ce conţin izbucniri isterice şi câteva fake-news-uri preluate din presă”, scrie G4media.

Preşedintele Academiei, inspiraţia conspiraţioniştilor

În prefaţă, coordonatorul Laurenţiu Şoitu scrie: ”Am dorit ca volumul să fie un document editat în perioadă de maximă prezenţă a pandemiei, încărcat de forme ale raportării aşezate între optimism şi destulă tristeţe, între auto(ironie) şi umor, între analiza rece a savantului şi emoţia dezlănţuită a scriitorului, între dorinţa de autocontrol şi vulcanica izbucnire generată de blocarea unor drepturi fundamentale – precum cel de liberă mişcare şi, ca niciodată cândva, interzicerea rugăciunii în Biserică, lăcaşuri de cult.” (p. 11).

Cele 48 de texte sunt împărţite în trei secţiuni: ”Vremuri de restrişte”, ”Revenirea la experţi” şi ”Covid. Colivia noastră”. Numele primei secţiuni este inspirată de un text scris în pandemie de preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop (”Gânduri în vremuri de restrişte”), al doilea, dintr-o propunere formulată ad litteram, în textul său, de Bogdan C. Simionescu, iar ultima este aidoma cu titlul cărţii. Şi dedicaţia de la început – ”Periculoşilor bătrâni”, este tot o copie după acelaşi Pop care semnează textul ”Periculoşii bătrâni”. Preşedintele Academiei Române, după cum o recunoaşte şi coordonatorul, a fost un soi de ”far călăuzitor” pentru mulţi dintre semnatari, poziţiile sale critice din timpul pandemiei având ecou printre ei.

Încadrarea în secţiuni este, însă, îndoielnică. De exemplu, ”actorul, regizorul, scriitorul” Dan Puric şi preoţii Nicolae Dascălu, Egidiu Condac şi Ion Vicovan apar la categoria ”Revenirea la experţi”. Feţele bisericeşti ocupă, de fapt, un loc primordial în lucrare: semnează zece dintre texte. Şi aceasta nu-i tot: o parte dintre medici (Mircea Beuran, Grigore Tinică) se îndreaptă şi ei cu gândul spre Divinitate, în timp ce la articolul scris de Şoitu ”Aici mă cunoaşte Dumnezeu după mine”, dacă nu ai şti numele autorului, l-ai putea confunda uşor cu unul semnat de un călugăr de la Muntele Athos.

Fake-news-uri

Ponderea textelor echilibrate, documentate, inspirate (George Bondor, Mircea Dumitru, Gabriela Grosseck şi Laura Maliţa, Bogdan C. Simionescu, Şerban Iosifescu, Anton Adămuţ) este dată peste cap de prea multe altele, care suferă din diferite pricini.

În primul rând, chiar dacă asumat, a încerca să scrii despre un fenomen atât de complex, fără a avea o pregătire necesară, sub influenţa unor informaţii fie false, fie care răstoarnă perspectiva de la zi la zi, nu reprezintă o ştiinţă onestă. Astfel, au reuşit să se strecoare în paginile cărţii fake-news-uri, însuşi Ioan Aurel Pop fiind o victimă: ”(…) am aflat cu stupoare că ministrul Sănătăţii vrea să «carantineze» toate persoanele trecute de 65 de ani, «într-un hotel», «într-o camera cu tot confortul» etc. Mi se pare halucinant şi cred, deocamdată, că acestea sunt metafore de jurnalist dornic de publicitate” (p. 31). O asemenea propunere a fost făcută de medicul Adrian Streinu Cercel, şi nu de ministrul Sănătăţii, care a şi respins-o puternic.

Acelaşi academician face o legătură, fără suport, între efectele pandemiei şi cauza pentru care un canadian a ucis 16 persoane la jumătatea lunii aprilie.

Vasile Burlui are informaţia că laboratorul din Wuhan a fost ”subvenţionat de americani cu 250 de milioane de dolari” (p. 208), iar ”expertul” Vasile Astărăstoae combină informaţiile cu ”bomba”: ”Circulă un scenariu potrivit căuia OMS va ridica recomandarea tuturor restricţiilor numai atunci când este disponibil un vaccin şi s-a desfăşurat un program de vaccinare în masă. De fapt, vom fi ţinuţi ostatici (…)”.

De remarcat prezenţa într-un volum ştiinţific a unora dintre sursele invocate de Şoitu la notele de subsol ale prefeţei: opiniile unui astrolog, site-urile justitiarul.ro, inpolitics.ro, m.ziuanews.ro sau luju.ro.

Episcopul Ignatie al Huşilor (paginile 61-68, selecţii):

”Leftiştii totalitari români au dat deja lovitura de graţie: distrugeţi toate linguriţele cultice şi aşa veţi scăpa de virusul mortal”, ”Cred că acţiunea virusopatică a moleculelor organice din ADN-ul progresiştilor totalitari ţinteşte în această direcţie: deformându-l structural prin ideologie şi tâlhărindu-l pe creştin de Împărtăşanie, de Liturghie, de fapt, îi provoacă infarct miocardic şi îl deposedează de însăşi raţiunea de a fi în Biserică (…)”, ”puroiul haterilor Învierii şi ai credinţei a răzbătut vehement prin crusta pandemiei, răspândind un aer pestilenţial”, ”grobianismul progresist şi neoateist desfiinţează fără drept de apel dorinţa creştinului de a trăi bucuruia şi liniştea Paştilor”, ”se pare că vigilenţa plină de otravă şi duh de dezbinare sunt mai de preferat, conform fişei postului de progresist neocomunist”.

Dan Puric (219-221, tot selecţii, printre zeci de semne de exclamare, patetisme şi majuscule):

”Acum, Patriarhul conduce nava încet printre stânci, pentru că e pericol ca stânci ascunse să spargă corabia. Aceste măsuri au fost luate pentru a evita şocul anafilactic în Biserică. O făceau praf. Ştiţi cum se face şoc anafilactic? Au făcut experienţe cu otravă extrasă din scoici, melci şi au creat un peritoneu la un câine. Nu a fost o reacţie. După două săptămâni au injectat o cantitate mult mai mică, iar câinele a murit. S-a numit injecţie de şoc.

Prima experienţă a fost Colectiv. Când s-a făcut acea propagandă bruscă asupra Bisericii, asupra Patriarhului, acela a fost fondul infecţios. Acum era de ajuns să se plaseze o babă lângă altar, să leşine. Să se spună că pandemia a pornit din România şi epicentrul e Biserica Ortodoxă (….) Oastea făcută de viruşii autohtoni era pregătită să iasă cu lozinci. Muţi ca la şah, cu şase, şapte mutări înainte. Biserica a trebuit mereu să se strecoare prin criminalitatea politică, aşa cum, în 1955, printre tancurile bolşevice au fost canonizaţi sfinţii români.

Vedeţi acum câte atacuri se dau în numele sănătăţii publice. Ei sunt perfect acoperiţi. Aşa că fă-ţi crucea mare că dracul e bătrân.”

Academician Alexandru Surdu (într-un interviu, p. 285-293):

”La noi, virusul a fost lăsat să vină, şi chiar a fost invitat”. ”Se prefigurează un stat poliţisto-securist. Avantajaţi sunt şi particularii străini, şi marile corporaţii comerciale, farmaceutice, alimentare etc, scutite de impozite, dar şi «tefeliştii», cum le zice ziaristul Ion Cristoiu salariaţilor din ONG-urile finanţate din străinătate, câteva sute de mii, mai ales de tineri, pregătiţi pentru a prelua conducerea întregii societăţi. Mulţi consideră că asta se şi urmăreşte, că virusul ar fi fost programat să ucidă persoanele mature şi vârstnice şi să-i ferească pe tineri.”

Reacţii: Academicienii români trăiesc în Evul Mediu

Vlad Mixich, expert în politici publice de Sănătate a criticat acest demers. „ La secţiunea 'Experţi' sunt publicate texte semnate de Dan Puric 🚑 dar şi de unii academicieni (da, din Academia aia!) care scriu că "virusul ar fi fost programat să ucidă persoanele mature şi vârstnice şi să-i ferească pe tineri" pentru ca "ONG-urile finanţate din străinătate, (prin) câteva sute de mii de tineri, pregătiţi pentru a prelua conducerea întregii societăţi". [sursa: g4media.ro]





Eu zic să terminăm cu ipocrizia prin care dăm vina pe oameni că cred în conspiraţii, că nu cred în coronavirus şi alte năzbătii. Nu e vina lor când zi-lumină sunt spălaţi pe creier cu astfel de conspiraţii. Vinovaţii sunt alţii şi se lăfăie pe funcţii uriaşe sau sunt promovaţi de decenii de canale mediatice mizere.Ce vedem este rezultatul a peste 50 de ani în care, în România, mediocrităţile au fost promovate şi educaţia distrusă programatic. E o tradiţie veche asta, importată dinspre răsărit.Nu mai daţi vina pe cei care nu o poartă”, a scris acesta pe pagina lui de Facebook.





„Membrilor Academiilor nationale li se spune spune nemuritori, pe modelul Academiei Franceze. Alor nostri li se spune asa pentru ca traiesc in Evul Mediu”, a comentat şi avocatul David Oprea.





„Repetaţi după mine: #DesfiinţaţiAcademiaRomână”, a fost şi reacţia lui Marius Ghincea, de la fellow la Johns Hopkins School of Advanced International Studies