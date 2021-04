Experţii sunt categorici. De ce masca rămâne obligatorie şi pentru vaccinaţi

Declaraţia directorului Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din Statele Unite, Rochelle Walensky, conform căreia noile studii arată că persoanele care au făcut ambele doze ale vaccinului anti-COVID-19 de tip ARN mesager nu transmit coronavirusul aproape niciodată, deschide un nou front al discuţiilor despre obligativitatea purtării măştii.

Walensky făcea referire la un studiu al CDC la care au participat aproape 4.000 de angajaţi sanitari din linia întâi care s-au testat săptămânal să vadă dacă sunt infectaţi cu COVID-19, între luna decembrie a anului trecut şi luna martie a acestui an. Studiul a depistat doar trei cazuri de infecţii cu coronavirusul în rândul persoanelor vaccinate cu ambele doze, în timp ce 161 dintre participanţii care nu au fost inoculaţi s-au îmbolnăvit de COVID-19. Cu alte cuvinte, inocularea cu cele două doze ale vaccinurilor anti-COVID dezvoltate de Pfizer/BioNTech şi Moderna (n.r. - vaccinul AstraZeneca nu a fost autorizat încă în SUA) au eliminat complet, cu până la 90%, infecţiile detectabile, indiferent dacă au fost simptomatice sau nu, după două săptămâni de la rapel. Mai mult, CDC a făcut o serie de recomandări pentru persoanele vaccinate cu schema completă, care sunt la mai mult de două săptămâni de la administrarea dozei de rapel. Acestea ar putea renunţa la măsurile deja cunoscute de prevenire a transmiterii, pentru că riscul individual de a contracta infecţia este mult diminuat.

Experţii atrag, însă, atenţia că este nevoie de mai multe date pentru a stabili acest lucru cu certitudine, motiv pentru care cercetătorii americani recrutează în prezent mii de studenţi din SUA pentru a afla mai multe despre şansele răspândirii asimptomatice a virusului în rândul persoanelor vaccinate. „Sperăm că în aproximativ următoarele cinci luni vom putea răspunde întrebării foarte importante dacă persoanele vaccinate se infectează asimptomatic şi, dacă o fac, dacă transmit infecţia altora”, a declarat dr. Anthony Fauci în timpul unei conferinţe de presă susţinute la Casa Albă.

Rămâne riscul de infectare

În plus, profesorul Emanoil Ceauşu, medic primar Boli Infecţioase şi Tropicale, a explicat pentru „Adevărul” de ce nu se pune încă problema ca obligativitatea purtării măştii să fie ridicată. „În primul rând, eficacitatea vaccinului nu este de sută la sută. Există persoane care fac boala pentru că vaccinul ne ajută să nu intrăm în spital, dar nu ne fereşte în totalitate de COVID-19. Cel mai probabil, cei care fac boala pot transmite noul coronavirus într-un anumit procent. Apoi, specialiştii americani au făcut studii pe cei vaccinaţi cu serul de tip ARN mesager, nu şi cu cel de la AstraZeneca, care are altă tehnologie. În plus, sistemul nostru medical lucrează după recomandările Centrului European de Control al Bolilor, iar acesta nu a făcut vreo referire la nepurtarea măştii de către cei vaccinaţi, ba din contră. Pe de altă parte, nici măcar OMS nu a dat vreo indicaţie în acest sens”, a explicat medicul.

Riscăm să „producem“ mutaţii periculoase

Emanoil Ceauşu susţine că suntem încă într-un război dur pe care trebuie să-l câştigăm cât mai repede. „Pentru asta trebuie să folosim toate armele, vaccinul, masca, păstrarea igienei. Orice greşeală, cât de mică, ne poate costa mult. Mai ales că avem un procent mare de infectaţi, un număr-record de oameni care ajung la ATI în stare gravă. Nu este o luptă pe care o putem prelungi sau amâna. Cu cât trăim mai mult cu noul coronavirus, cu atât cresc riscurile. Există chiar şi pericolul major al apariţiei unei tulpini mutante precum cea britanică, dar care ocoleşte vaccinul, şi atunci nu am făcut nimic, o luăm de la capăt.

Pentru a evita ajungerea într-o asemenea situaţie, repet, trebuie să folosim toate armele, toate resursele. Numai aşa numărul celor infectaţi se va reduce treptat, iar sistemul medical va scăpa de presiune şi se va putea ocupa mai bine şi de patologiile obişnuite, nu numai de cei cu COVID-19. Ne vom apropia de normalitate”, a declarat infecţionistul.

Purtarea măştii, cel puţin până în toamnă

Emanoil Ceauşu mai susţine că această mască de protecţie nu va pleca prea repede din viaţa noastră. „Vaccinarea merge într-un ritm mulţumitor, dar vom putea renunţa la protecţie numai atunci când vom avea imunitatea de turmă. Mai exact, când vom avea aproximativ 70% din populaţie vaccinată. Ca societate, până nu avem un număr suficient de mare de persoane vaccinate, nu suntem în siguranţă. În cel mai fericit caz, acest lucru se va întâmpla, probabil, în toamnă. Probabil abia atunci vor fi luate în discuţie măsuri precum ridicarea obligativităţii purtării măştii. Subliniez, cu condiţia ca până atunci să nu apară tulpini ale virusului care sunt imune la vaccin”, a precizat medicul.

Cifre-record la ATI

Situaţia pandemică din România continuă să rămână una de alarmă după ce, joi, au fost raportate alte 6.115 cazuri noi de COVID-19 depistate în urma a 41.982 de teste. În plus, joi, erau internaţi la terapie intensivă 1.434 de pacienţi – cel mai mare număr de la debutul pandemiei. De miercuri până joi, alte 136 de persoane au pierdut lupta cu boala.

Capitala a fost şi joi pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus, urmată de judeţele Cluj şi Timiş. Concret, în Bucureşti au fost înregistrate 1.165 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, totalul persoanelor infectate fiind de 160.451. Judeţul Cluj se află pe locul II cu 485 de noi infectări în doar 24 de ore, numărul total de cazuri ajungând la 49.167. În judeţul Timiş (49.184 de cazuri în total) au fost înregistrate joi 326 de noi cazuri.

În ceea ce priveşte coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, în scenariul roşu se afla joi pe primul loc judeţul Ilfov, cu cea mai mare rată de infectare, de 9,45 cazuri la mia de locuitori, urmat de Bucureşti cu 7,06 cazuri la mia de locuitori şi Cluj cu 6,23 cazuri la mia de locuitori.

Pe acest fond, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunţat că se urmăreşte creşterea capacităţii de vaccinare în Bucureşti. „Fluxurile de vaccinare sunt pline, am primit de la DSP solicitarea de a găsi spaţii noi şi capacităţi noi pentru imunizare, sens în care am şi transmis apelul către primăriile de sector şi Primăria Capitalei”, a declarat prefectul Alin Stoica.

