Eurostat: Românii se îneacă în alcool şi sărăcie, iar cultura este un lux

„Românii sunt printre cei mai săraci cetăţeni din UE. Asta evident că are ca efect alocarea unui procent mai mare din venituri pentru cheltuielile de subzistenţă precum hrana sau utilităţile, care vin la pachet cu mai puţini bani rămaşi pentru cultură şi alte activităţi de recreere. Apoi, dacă vorbim de faptul că scoatem mai mulţi bani pentru serviciile de sănătate şi educaţie trebuie să ne raportăm la două lucruri: ineficienţa sistemelor şi neîncrederea românilor în acestea. În momentul în care spitalele şi şcolile nu au resursele necesare, eşti nevoit să scoţi bani din propriul buget pentru a-ţi asigura o viaţă decentă“, subliniază sociologul George Butunoiu.

Cheltuielile în procente

Concret, gospodăriile din România alocă cel mai mare procent din cheltuieli pentru mâncare din UE, adică 26.4% faţă de media UE care cheltuie 11.1%. După noi se situează gospodăriile din Lituania (20.6%), Estonia (18.7) şi Bulgaria (17.9%).





Următoarele cheltuieli semnificative pentru români sunt cele legate de întreţinerea locuinţei, apă, electricitate şi gaz. Mai exact, gospodăriile de la noi scot, în medie, 21.9%. Aici, însă, nu este o diferenţă foarte mare în comparaţie cu media UE care este 24,5%.

Cât despre cheltuielile generale de transport, o gospodărie din România plăteşte, în medie, 11.2% din venit, fiind un procent mai scăzut faţă de media UE care alocă 12.9%. Pe de altă parte, dacă ne uităm strict la cheltuielile pentru transportul public românii scot mai mulţi bani faţă de cei mai mulţi dintre europeni, adică 3,3% în raport cu 2,8% media UE. De fapt, românii alocă mai puţini bani faţă de ceilalţi europeni doar pentru cumpărarea de maşini sau întreţinerea acestora.



Interesant de observat la datele Eurostat este că România se află pe locul al III-lea atât în privinţa procentului de cheltuieli pentru sănătate, cât şi pentru educaţie. Asta, deşi accesul la educaţie ar trebui să fie gratuit, potrivit Constituţiei. Concret, românii alocă 6% din buget (înaintea bulgarilor sau a belgienilor) pentru medicamente şi îngrijire medicală la spital/domiciliu faţă de media UE care cheltuie 3.9%. La Educaţie ne aflăm tot pe locul III, la egalitate cu grecii şi înainte de irlandezi şi ciprioţi, alocând 2.1% din venituri, în timp ce media UE cheltuie 1.2%.

Românii nu au bani pentru recreaţie şi cultură

Dacă media europeană cheltuie aproximativ 8.5% din buget pentru activităţi de recreaţie şi cultură (concedii, cărţi, ziare, hobby-uri, participarea la evenimente culturale), românii alocă doar 5.8%, poziţionându-se pe penultimul loc, după Grecia (4.5%).

De asemenea, românii cheltuie mai puţini bani şi pentru haine. Astfel, dacă noi scoatem din buzunar doar 2.6% - fiind pe antepenultimul loc după Bulgaria şi Islanda, media europeană alocă 3.9%. În schimb, când vine vorba de încălţăminte românii sunt la un nivel similar cu media europeană, cheltuind 1%.



Românii cheltuie mai mulţi bani decât media europeană pentru alcool

Românii se află printre cetăţenii europeni care cheltuie cei mai mulţi bani pentru alcool, tutun şi narcotice, deşi suntem cei mai săraci din UE (după Bulgaria). Mai exact, alocăm 5.7% din buget comparativ cu media UE care cheltuie 3.9%. „Dacă în alte state din Occident, acest tip de comportament poate să aibă legătură cu depresia, la noi este mai puţin probabil. De fapt, consumul de tutun sau de alcool are o valoare culturală. Nu contează dacă bem pe datorie sau nu mai avem mâncare în frigider. Important este să avem alcool. Românii beau pentru că aşa s-au obişnuit dintotdeauna, fie că e sărbătoare, înmormântare sau o zi ca oricare alta. Acelaşi lucru este valabil şi în privinţa tutunului. În plus, să nu uităm că a consuma alcool sau tutun poate duce la comportamente adictive. Or, atunci nu mai contează dacă ai bani şi pentru acestea, important este să-ţi

satisfaci viciile“, explică psihologul Mihai Copăceanu.