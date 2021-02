Cum sunt drămuite vaccinurile anti-COVID la Bucureşti şi când se va încheia campania de vaccinare

Voci din Parlamentul European spun că lucrurile sunt mai complicate, iar termenul de finalizare a campaniei de vaccinare va fi mult mai lung.

A şaptea tranşă de vaccin anti-COVID de la Pfizer/BioNTech a ajuns, ieri, în România, cele 163.800 de doze fiind distribuite către centrele din Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara. Următoarea tranşă va veni săptămâna viitoare, iar până atunci vor fi vaccinate persoanele de peste 65 de ani şi cele care suferă de boli cronice şi au fost reprogramate.

Autorităţile sanitare din România mizau pe faptul că din dozele planificate a fi livrate în perioada ianuarie-martie vor putea fi vaccinate 1.650.904 persoane, din care 994.704 vor primi şi doza de rapel.

Numai că, imediat după acest anunţ, compania Pfizer a anunţat că va reduce livrările de vaccin pentru Uniunea Europeană. La rândul ei, AstraZeneca – în care oficialii UE îşi puneau speranţele că va asigura necesarul de doze – a anunţat şi ea întârzieri în livrări.

AstraZeneca va livra de 4 ori mai puţine doze

„AstraZeneca trebuia să furnizeze 40 de milioane de doze. Înţelegerea de la sfârşitul acestei săptămâni s-a făcut, însă, pe 9 milioane de doze, AstraZeneca – care a şi primit un avans de 360 de milioane de euro din CE – susţinând că prin contract nu are obligaţia fermă să furnizeze cele 40 de milioane de doze. (…) Pe de altă parte, avem două vaccinuri care vin din SUA: BioNTech/Pfizer şi Moderna. Dar în SUA este un ordin executiv emis de preşedintele Trump care interzice exportul de vaccinuri. În momentul de faţă, noi primim aceste vaccinuri – se pare – via Canada sau Mexic, nu le primim în mod direct. Deci, lucrurile sunt extrem de complicate”, a explicat Traian Băsescu, europarlamentar şi membru în Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară din Parlamentul European.

Europarlamentarul spune că, deşi autorităţile sanitare din România şi-au propus să finalizeze campania de vaccinare în septembrie, trebuie să fim pregătiţi pentru un termen mai lung.

Vaccinurile produse în UE, oprite la export

„Este clar că planul de livrare a vaccinurilor nu va fi respectat. Începând de sâmbătă – ca reacţie la nelivrarea cantităţilor practic de către toţi furnizorii angajaţi –, UE a emis şi ea dispoziţie de punere sub control a exporturilor de vaccin din Uniunea Europeană. Spre exemplu, AstraZeneca – care în loc de 40 de milioane de doze va livra doar 9 milioane de doze până în martie – are una din fabrici chiar aici, la Bruxelles, iar vaccinurile se duc în Regatul Unit, în loc să îşi satisfacă exigenţele contractuale cu CE. (…) În discuţia pe care am avut-o joi (31.01 – n.r.) cu doamna comisar Stella Kyriakides, care e comisarul european pe Sănătate (…) indiscutabil (aceasta - n.r.) nu a afirmat că nu vor fi recuperări, dar oricine poate gândi că vor exista întârzieri. Obligaţia pe care şi-a luat-o CE este să furnizeze vaccinuri. Se vede însă că nu pot fi furnizate în graficul promis, dar modul cum statele îşi prioritizează vaccinarea este o chestiune naţională”, a afirmat europarlamentarul.

Premierul: Nu se va întâmpla nicio altă reprogramare

Premierul Florin Cîţu, mai optimist, a anunţat, ieri, că a schimbat strategia de vaccinare, iar acum şi persoanele sub 65 de ani care au probleme medicale se pot vaccina, nu numai persoanele vârstnice. „Deja s-au făcut reprogramările, nu se mai întâmplă nicio reprogramare. Dozele care vin sunt deja programate pentru vaccinuri. (…) Ştiţi foarte bine că, în februarie, AstraZeneca a fost aprobat. Vor veni de la AstraZeneca, nu ştiu, cred că 800.000 de vaccinuri în luna februarie. Începem să avem ritmul pe care îl aşteptam. Îl menţinem, şi domnul Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare, v-a spus la fel. Ţintim să avem, cu două doze vaccinaţi, 10,4 milioane de oameni până la sfârşitul lui septembrie”, a explicat prim-ministrul.

Florin Cîţu a afirmat că, dacă vor veni doze suplimentare, acestea vor merge cu prioritate către persoanele peste 65 de ani.

„Se poate face acest lucru doar dacă vin suplimentar doze Pfizer sau Moderna. Cele de la AstraZeneca sunt pentru persoane sub 65 de ani, deci nu pot să intre în această strategie. Dacă vor veni doze suplimentare şi dacă Pfizer suplimentează ceea ce a redus săptămânile trecute în această lună, bineînţeles că ele vor merge cu prioritate către persoanele peste 65 de ani în această perioadă, dar încă nu avem această informaţie şi nu putem să vorbim despre o schimbare de strategie în acest moment”, a mai arătat premierul.

Precizările prim-ministrului vin după ce CNCAV a anunţat, pe data de 29 ianuarie, că toate persoanele sub 65 de ani, atât cele cu boli cronice, cât şi persoane care fac parte din categoriile esenţiale, programate pentru prima doză de vaccin între 30 ianuarie şi 11 februarie, vor fi amânate pentru după 16 februarie.

Vaccinul Moderna, administrat românilor de joi

Începând din data de 4 februarie, în centrele de vaccinare din România va fi administrat şi serul produs de compania Moderna, pe lângă cel de la Pfizer/BioNTech, eficacitatea dovedită prin studii clinice a celor două vaccinuri fiind aproximativ aceeaşi. Vaccinul Moderna este pe bază de ARN mesager şi are o eficacitate de 95% în prevenirea COVID-19. Până în prezent, în România au ajuns două tranşe din vaccinul Moderna, fiind disponibile astfel peste 35.600 de doze. Compania americană a anunţat că va diminua cantităţile de vaccin pe care le va livra în UE, la fel ca Pfizer şi AstraZeneca.

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a arătat că vaccinul Moderna va fi administrat în două doze, la interval de 28 de zile. Coordonatorul campaniei de vaccinare, col.dr. Valeriu Gheorghiţă, a afirmat că numărul insuficient de vaccinuri, dar şi disproporţia dintre dozele Pfizer-BioNTech şi Moderna nu permit să li se dea românilor posibilitatea de a alege cu ce ser să fie vaccinaţi. Acest lucru se ia în calcul pentru viitor, când vor fi suficiente doze.

Diferenţele dintre vaccinurile Pfizer, Moderna şi AstraZeneca

Vaccinul AstraZeneca are o eficacitate mult mai redusă, apreciată între 60% şi 70%, în comparaţie cu vaccinul Pfizer-BioNTech (eficacitate de 95%) sau cel de la Moderna (94,1%). Pe de altă parte, vaccinul companiei britanice este mai puţin pretenţios în ceea ce priveşte condiţiile de păstrare, fiind stabil şi între 2 şi 8 grade Celsius.

Două autorităţi au comunicat două procente diferite cu privire la eficacitatea vaccinului AstraZeneca.

La momentul aprobării vaccinului AstraZeneca în Marea Britanie, eficacitatea comunicată de Agenţia de Reglementare a Medicamentelor şi Produselor Medicale (MHRA) a fost de 70,42%.

La momentul autorizării, Agenţia Europeană a Medicamentului a luat în calcul şase studii şi a tras concluzia că eficacitatea vaccinului AstraZeneca este de 59,5%.

În cazul vaccinului produs de compania britanică, protecţia împotriva COVID-19 începe să se instaleze la 3 săptămâni de la prima doză şi este maximă la 2 săptămâni după a doua doză (rapel).

Vaccinul AstraZeneca nu se poate interschimba cu alte vaccinuri bazate pe ARN mesager. Cu alte cuvinte, dacă prima doză de vaccin este de la AstraZeneca, a doua doză nu trebuie să fie cu vaccin Pfizer sau Moderna.

Pe de altă parte, vaccinurile Pfizer şi Moderna trebuie depozitate la temperaturi foarte scăzute, în timp ce serul de la AstraZeneca este stabil la 2-8 grade Celsius timp de 6 luni. Odată deschise, flacoanele sunt stabile 48 de ore la 2-8 grade Celsius şi până la 6 ore la temperatura camerei.