Creştere alarmantă a numărului cazurilor de COVID-19 în timp ce enoriaşii se calcă în picioare la biserică

În doar 24 de ore, numărul de infectări cu COVID-19 a ajuns, joi, la 460, potrivit cifrelor oficiale, iar totalul îmbolnăvirilor a depăşit 25.000 de persoane. 199 de pacienţi se află în Terapie Intensivă. În acest context, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că speră ca evoluţia cazurilor de COVID-19 să permită noi măsuri de relaxare, subliniind că ni s-ar putea impune din nou restricţii, dar de această dată punctuale „la nivel de teritoriu, la nivel de comunitate, la nivel de focar”.

„Noi pregătim pentru 1 iulie un alt set de măsuri de relaxare. Eu sper ca evoluţia să ne permită acest lucru. Fiecare caz este evaluat particular, fiecare anchetă evaluează cazurile particular, fiecare locaţie este evaluată particular, dacă vor fi nişte restricţii vor fi strict punctuale şi locale”, a spus Tătaru.

Una dintre explicaţiile pentru care a crescut simţitor numărul persoanelor diagnosticate poate fi aceea că s-au făcut mai multe testări, consideră prof. dr. Doina Azoicăi, medic epidemiolog.

Un al doilea motiv, că ne-am relaxat prea tare şi nu mai respectăm regulile de igienă şi de distanţare recomandate de epidemiologi. „Noi nu am reuşit să ajungem la baza curbei din primul val, cu toate că existau toate premisele şi toată lumea se gândea că o să fie bine. Toată lumea s-a relaxat atât de tare încât au uitat că virusul există. Eu nu spun că e doar această cauză. Dar e cauza cea mai logică şi cea mai posibilă”, adaugă universitarul.

Regulile sanitare pe care trebuie să le respectăm pentru a ne menţine sănătoşi nu s-au schimbat. „În continuare trebuie să respectăm toate regulile care împiedică accelerarea transmiterii. Şi le tot repet. Populaţia trebuie să evite să se constituie în grupuri mari; menţinerea distanţării fizice la cel puţin un metru şi jumătate; purtarea măştii faciale şi purtarea ei corectă în spaţii închise, dar şi în spaţii deschise dacă interacţionăm cu alte persoane”, explică Doina Azoicăi.

La Suceava, oamenii s-au călcat în picioare pentru sarmale, ignorând măsurile anti-COVID

În timp ce numărul de cazuri creşte alarmant, la Suceava, mii de credincioşi au participat la procesiunea cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou, care a avut loc pe 24 iunie, în ziua de Sânziene. Unii dintre ei au uitat de regulile de distanţare socială şi de măsurile de protecţie în contextul pandemiei de coronavirus şi s-au îmbulzit ca să facă rost de o porţie gratuită de sarmale. Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor de preoţi condus de ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi locţiitor de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, şi PS Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, alături de stareţii mănăstirilor Putna, Bogdana, Râşca şi Sihăstria Putnei, precum şi de doi clerici membri ai Adunării Eparhiale. După Sfânta Liturghie, racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou a fost pusă într-o maşină şi purtată pe străzile oraşului.

Credincioşii au aşteptat racla pe traseu cu flori de sânziene

Traseul procesiunii a fost acelaşi ca-n anii precedenţi, cu o singură excepţie. Racla a plecat de la Mănăstirea Sfântul Ioan şi s-a îndreptat spre Biserica Sfânta Înviere – Biserica Domniţelor – Biserica Sf. Gheorghe Mirăuţi – Biserica Sf. Dumitru – Biserica Sf. Nicolae – Biserica Naşterii Maicii Domnului – Catedrala Naşterii Domnului – Biserica Sf. Vineri şi înapoi la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, cu o scurtă oprire în curtea Spitalului Judeţean. În anii anteriori, racla era purtată pe străzile Sucevei pe umerii unor preoţi.

Unii dintre credincioşii care au participat la ceremonia religioasă au mărturisit că s-au rugat la moaştele Sfântului Ioan cel Nou pentru ca pandemia de COVID-19 să dispară. „Sunt creştină şi mă bucur de ziua de astăzi. Este diferit faţă de alţi ani. În alţi ani eram în curtea Mănăstirii Sf. Ioan. Acum stăm pe stradă cu mască. Trebuie să ne adaptăm. L-am rugat pe Sfântul Ioan să ne scape de boala asta, şi de măşti şi de toate şi să ne dea pacea sufletească“, a spus o femeie care a aşteptat racla în zona Catedralei din Suceava. Mulţi enoriaşi au venit la ceremonie îmbrăcaţi în costume tradiţionale, ba chiar s-au învoit de la serviciu ca să aştepte racla. „Mi-aş dori ca toată pandemia să dispară şi oamenii să fie cum erau înainte“, ne-a spus o tânără.

Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când procesiunea cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava nu este condusă de ÎPS Pimen. Ierarhul s-a stins din viaţă pe 20 mai 2020. „Adevărul“ a încercat să obţină un punct de vedere de la medicul epidemiolog Dinu Sădean, şeful Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, cu privire la efectele îmbulzelii pentru sarmale, însă până la ora difuzării acestui material, directorul nu a putut fi contactat.

Cum să ne ferim de noul coronavirus

Igiena generală rămâne la fel de importantă ca şi până acum, igiena mâinilor, spălarea cu apă şi săpun şi dezinfecţia cu soluţii hidroalcoolice. „Şi, bineînţeles, orice persoană care are unul dintre simptomele cunoscute de-acum vizavi de relaţia cu infecţia aceasta să solicite opinia medicului de familie, în primul rând, şi, ulterior, dacă medicul de familie consideră necesar, să urmeze toate etapele pentru o evaluare clinică şi biologică”, adaugă specialistul. Epidemiologul recomandă ca, atunci când mergem la cumpărături şi magazinul este aglomerat, să aşteptăm până când acesta se eliberează şi să nu intrăm fără mască de protecţie. „Când ajungem acasă, trebuie să ne decontaminăm prin spălarea mâinilor cu apă şi săpun şi cu soluţii hidroalcoolice, hainele cu care am venit de pe stradă le lăsăm la uşă, la fel şi pantofii. Şi atunci, nu avem de ce ne teme”, conchide epidemiologul.