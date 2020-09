COVID-19 face ravagii în rândul medicilor. Care sunt problemele din sistem

Ieri, un medic de la Maternitatea Bucur din Capitală – instituţie COVID –, dr. Raluca Ologu, şefa secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă, a fost diagnosticată cu COVID-19. Medicul este simptomatic şi se află internat la Spitalul de Boli infecţioase „Victor Babeş“ din Bucureşti, potrivit postării de pe pagina de socializare a dr. Manuela Predilă, medic ginecolog la aceeaşi instituţie sanitară.

Aceasta enumeră în aceeaşi postare o serie de nereguli din instituţie. „Am spus că, de şase luni, Maternitatea Bucur este exclusiv COVID. Că, deşi s-au numit şi alte maternităţi COVID, gravidele sunt refuzate cu motivaţii diverse şi ajung tot la noi. Nu suntem infecţionişti, ci ginecologi, şi nu avem niciun infecţionist care în şase luni să fi pus piciorul în maternitate pentru a evalua pacientele. Am spus că personalul COVID trebuie rotit, pentru că expunerea repetată creşte riscul contaminării. Noi, de şase luni, nu am efectuat niciun act medical decât în costum de protecţie PPE, care îngreunează cu mult manevrele medicale. Riscul este cu mult mai mare în specialităţile chirurgicale şi ATI. Nu am fost auziţi şi inevitabilul s-a produs“, semnalează dr. Predilă.

Aceasta mai spune că dr. Ologu este internată de mai bine de 24 de ore şi că întregul personal al maternităţii aşteaptă decizia DSP Bucureşti referitoare la testare. Dr. Predilă se întreabă cine va răspunde dacă cea mai mare maternitate din ţară va deveni nefuncţională prin transformarea ei în focar de COVID-19: „Există acum un caz, al unui medic cu COVID. Ce spune protocolul INSP? Se va testa personalul sau nu? Măcar în al doisprezecelea ceas respectaţi normele internaţionale. Prioritatea 0 este testarea personalului. Riscul e enorm dacă nu o veţi face. Al personalului şi al pacientelor care nu vor mai avea decât câteva paturi în altă maternitate pentru paciente pozitive dacă se închide Maternitatea Bucur.“

Două decese în mai puţin de o săptămână

Zilele trecute s-au produs şi două decese în rândul breslei medicale. Primul a fost al prof.dr. Ovidiu Băjenaru, unul dintre cei mai cunoscuţi neurologi din România, membru corespondent al Academiei Române, decedat la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş“ din Bucureşti, şi al doilea al dr. Cristiana Pîrşoi, medic în Craiova, Dolj.

Pe 3 septembrie, cu câteva zile înainte de decesul doctoriţei din Craiova, fiica acesteia făcea un apel disperat pe Facebook pentru a găsi donatori de plasmă convalescentă. „Vă rog din suflet, dacă aţi avut sau cunoaşteţi pe cineva care a fost depistat pozitiv COVID şi vindecat cu cel puţin 14 zile în urmă (fapt justificat prin rezultat negativ al testului PCR şi bilet de externare) cu grupa de sânge A2 sau 01, vă rog mergeţi să donaţi la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova sau dacă sunteţi/cunoaşteţi pe cineva din Bucureşti la Institutul Naţional de Hematologie Tranfuzională din Bucureşti. Cheltuielile adiacente vor fi suportate exclusiv de mine. Vă rog doar să mă ajutaţi să salvez viaţa mamei mele!“, semnala aceasta. A fost însă prea târziu.

Potrivit ultimului raport INSP publicat pe 1 septembrie 2020, care cuprinde cazurile raportate până la 30 august, unul din 20 de infectaţi este cadru medical. Numărul medicilor care au murit ca urmare a infectării cu noul coronavirus a ajuns la 12, conform unor date neoficiale.