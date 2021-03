Care este starea medicului Cătălin Denciu, eroul de la Piatra Neamţ. „Am reuşit treptat să mă mişc şi să merg din nou”

„Îmi amintesc că m-am trezit la terapie intensivă. Acolo am fost îngrijit de asistenţi medicali şi kinetoterapeuţi. Pe 20 ianuarie, am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reuşit treptat să mă mişc şi să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Împăturirea braţelor este încă dificilă, aşa că urmez o mulţime de şedinţe cu kinetoterapeuţii şi un terapeut pentru a învăţa să mişc coatele din nou. Reabilitarea este departe de a se termina, dar ştiu că trebuie să dau totul pentru a mă simţi din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuşi”, a declarat Cătălin Denciu pentru beldefnews.mil.be