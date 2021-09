Când şi cum vor putea fi concediaţi medicii nevaccinaţi

Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă decizională un proiect de lege confom căruia personalul medical nevaccinat împotriva COVID-19 din spitale, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului de Aviaţie (avioanele şi elicopterele SMURD), Ministerului de Interne, inclusiv din instituţiile subordonate, ar urma să fie obligat să se testeze pe cheltuiala proprie. Experţii consultaţi de „Adevărul” consideră că o astfel de lege este greu de pus în practică sau, mai grav, are probleme de legalitate. În acelaşi timp, mai multe ţări occidentale practică cu succes această reţetă.

Ce spune proiectul de lege

Practic, dacă legea va trece de Parlament, toţi aceşti angajaţi trebuie să prezinte la locul de muncă Certificatul Verde COVID-19 - care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea. Cei care nu s-au vaccinat şi nici nu au trecut recent prin boală au alternativa testării pe banii lor. „Prin excepţie (...) pentru personalul din cadrul unităţilor publice care face dovada unor afecţiuni care reprezintă contraindicaţie la vaccinare, activitatea de testare se organizează, cu suportarea costurilor, de către angajator”, arată proiectul.

Cine nu s-a vaccinat, nu a trecut prin boală şi nici nu se testează riscă suspendarea contractului de muncă pentru 30 de zile. „În situaţia în care personalul din unităţile publice cumulează 30 de zile de suspendare, contractul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea încetează de drept”, se mai arată în proiect.

Amenzi de până la 100.000 de lei

În instituţiile unde aceste prevederi nu sunt respectate, conducerea va fi amendată, mai prevede proiectul de lege publicat recent în transparenţă decizională. Şi cuantumul acesteia nu este de neglijat. Astfel, dacă vor constata încălcarea legii, funcţionarii din DSP-uri sau cei ai Inspecţiei Sanitare de Stat vor da sancţiuni cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei. „Pentru a proteja pacienţii (beneficiarii serviciilor medicale) de riscul de infectare cu SARS-CoV 2 şi pentru a menţine starea de sănătate a personalului medical şi funcţionarea la parametri adecvaţi a sistemului de sănătate, este necesar să fie adoptate cele mai potrivite măsuri pentru asigurarea unui mediu sigur în unităţile sanitare”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă a vorbit despre testarea cu bani din buzunar a medicilor nevaccinaţi încă din luna iunie, iar Ministerul Sănătăţii a lucrat iniţial la un proiect de Ordin de ministru prin care să introducă această măsură, însă această variantă a fost abandonată. Ulterior, s-a optat pentru un proiect de lege care să treacă prin Parlament.

În Franţa sau Italia a fost mai uşor de aplicat

Sociologul Mircea Kivu consideră că reglementarea va provoca o serie de discuţii aprinse şi va fi mai dificil de aplicat în România. „Lucrurile se vor inflama pentru că avem un număr relativ mare de cadre medicale neimunizate, comparativ cu alte ţări UE. Deci, vor fi mulţi care vor avea ceva de spus împotriva legii.

Sigur va trece cel puţin valul 4 până să spunem că noua lege ar putea fi aplicată. Mircea Kivu sociolog

În plus, tocmai pentru că avem mulţi lucrători din sistemul de sănătate nevaccinaţi, cam 30 la sută, va fi greu de aplicat în România. Păi ce faci, dai afară o masă atât de mare de oameni când noi oricum avem deficit de personal în sistemul medical? Păi nu prea poţi. În Franţa sau Italia, unde s-au dat legi similare, aveau o rata de vaccinare de peste 95 la sută în sistemul medical şi a fost mai uşor de aplicat”, precizează Mircea Kivu.

Totodată sociologul susţine că legea nu va avea efecte imediate. „O astfel de lege va trece greu prin Parlament pentru că vor fi discuţii aprinse, se va specula politic. Apoi, mai mult ca sigur, va fi sesizată Curtea Constituţională şi aşa mai departe. Oricum, sigur va trece cel puţin valul 4 până să spunem că (legea - n.red.) ar putea fi aplicată”, a precizat Mircea Kivu pentru „Adevărul”.

Probleme de legalitate

La rândul lui, avocatul Adrian Cuculis spune că, în forma de acum, legea nu poate funcţiona. „Un astfel de proiect de lege pică cu brio testul constituţionalităţii. Lasă loc de inechităţi şi discriminări cu privire la persoanele vizate. Prima discriminare este că, dacă ai o contraindicaţie la vaccinare, angajatorul este obligat să-ţi subvenţioneze testele COVID-19. În schimb, persoanele care nu au probleme şi care prezumtiv s-ar putea vaccina, dacă refuză acest lucru, sunt obligate să-şi plătească singure, de mai multe ori pe săptămână, testele respective pentru a putea veni la locul de muncă. Este adevărat că se vorbeşte despre o perioadă limitată, şi anume pe perioada stării de alertă, însă nici acest lucru nu justifică amputarea drepturilor fundamentale. Textul de lege intră în contradicţie totală cu altă lege importantă, respectiv Codul Muncii, şi cu Constituţia României, care arată foarte clar că măsurile medicale sunt luate exclusiv cu acordul pacientului, iar în cazul în care acesta nu îşi poate exercita dreptul de a-şi da acordul, se solicită avizul familiei. În plus, de dată recentă, Curtea de Apel, la cererea unui petent, a anulat Certificatul Verde şi modalitatea de implementare a acestuia şi întrezăresc aceeaşi soluţie de nelegalitate şi în ipoteza în care legea va fi aprobată în formatul prezentat”, a precizat avocatul.

Coaliţia susţine proiectul

Principalele partide politice susţin proiectul de lege aflat în dezbatere publică la nivel guvernamental, singura poziţie împotriva acestuia fiind cea a Alianţei pentru Unirea Românilor.

Contactat de „Adevărul”, Radu Oprea, purtător de cuvânt al PSD, a punctat faptul că formaţiunea nu are încă o poziţionare oficială. În schimb, deputatul Alexandru Rafila, medic social-democrat, a declarat, în cadrul unei dezbateri, că nu este cazul ca guvernanţii să vină cu „măsuri coercitive”, după ce atâta timp a permis măsuri de relaxare. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că, la nivel parlamentar, liberalii vor susţine poziţia Guvernului. „Prefigurez o decizie în sensul că cei care refuză îşi asumă şi componenta financiară a testării”, a subliniat Daniel Fenechiu pentru „Adevărul”. Senatorul Adrian Wiener, medic de profesie, a subliniat că USR PLUS agreează de principiu proiectul, dar că în continuare vor fi purtate discuţii privind cine va plăti testele medicilor, adică ei sau vor fi subvenţionate de la bugetele instituţiilor. Deşi nu este lider de grup sau nu are vreo funcţie la nivelul USR PLUS, Wiener este unul dintre responsabilii partidului pe probleme de sănătate. De asemenea, UDMR sprijină proiectul, poziţia fiind exprimată chiar de ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

Pe de altă parte, Alianţa pentru Unirea Românilor are o poziţie tranşantă, adică este împotriva iniţiativei Guvernului. „El trebuie respins in corpore. Dacă introduci o discriminare, încalci drepturi constituţionale. Încălcarea dreptului la muncă e o discriminare. Faptul că foarte mulţi medici refuză să se vaccineze trebuie să ne dea de gândit, că nu cred că sunt şi ei neştiutori de carte”, a declarat pentru „Adevărul” Claudiu Târziu, liderul senatorilor AUR.

Spitalele din New York urmează să concedieze mii de lucrători

Spitalele din statul New York se pregătesc să concedieze mii de lucrători din asistenţa medicală pentru că nu s-au conformat vaccinării obligatorii împotriva COVID-19 până la termenul-limită care a expirat în ziua respectivă, unele unităţi din nordul statului limitându-şi serviciile pentru a face faţă deficitului de personal, transmite Reuters. Erie County Medical Center (ECMC) din Buffalo a suspendat operaţiile programate şi nu va accepta pacienţi pentru terapie intensivă de la alte spitale, în timp ce se pregăteşte să concedieze sute de angajaţi nevaccinaţi, a spus un purtător de cuvânt. Peter Cutler, un purtător de cuvânt al ECMC, a spus că decizia de a amâna unele operaţii va afecta spitalul din punct de vedere financiar, operaţiile programate aducând venituri săptămânale de 1 milion de dolari pe săptămână, pe lângă operaţiile inevitabile.

Certificatul COVID îi alertează pe sindicaliştii din Sănătate

Federaţia Sanitas a anunţat consultări în rândul membrilor săi de sindicat, peste 100.000 oameni, după ce Ministerul Sănătăţii a pus în circuitul legislativ un proiect de lege care ar urma să-i oblige pe angajaţii din sector să prezinte certificatul verde. Acest document atestă fie vaccinarea, fie trecerea prin boală, fie rezultatul unui test negativ pentru COVID-19 (test efectuat pe cheltuiala angajatului), iar în cazul în care angajatul nu-l poate prezenta, îi va fi suspendat contractul de muncă pentru 30 de zile, ulterior acesta putând chiar înceta.





„Nu susţinem un asemenea proiect de lege”

Reprezentanţii Sanitas din teritoriu resping acest proiect de lege şi ar putea ajunge chiar la proteste în stradă, însă nu pentru că nu ar susţine vaccinarea, spun aceştia, ci pentru că nu li se asigură angajaţilor dreptul de a alege. „Nu avem cum să susţinem un asemenea proiect de lege, este dreptul fiecăruia să aleagă. Pe de altă parte, înţelegem şi poziţia Guvernului care nu mai poate susţine din punct de vedere material toate aceste îmbolnăviri cu COVID-19, dar cred că drumul legislativ al acestui proiect va fi suficient de lung încât să iasă când noi vom scăpa de această pandemie“, a declarat liderul Sanitas Olt, Roxana Dumitrescu.

Pe de altă parte, nu toţi liderii cred că sistemul se va confrunta cu demisii în masă venite din rândul salariaţilor care resping vaccinarea. „Nu cred în demisii ale personalului. Am făcut în paralel cu Ministerul Sănătăţii o statistică: 90% dintre medici sunt vaccinaţi, personalul mediu sanitar – 60%, iar restul, este un procent chiar îngrijorător, undeva la 35% - infirmieri, brancardieri, îngrijitori de curăţenie. Cu toate acestea, chiar nu cred că dacă acest proiect de lege va ieşi în timp util ne vom întâlni cu demisii masive“, a mai spus liderul Sanitas Olt.





Conform statisticilor, categoria de personal sanitar cu cele mai mici salarii ar urma, în cazul introducerii obligativităţii prezentării certificatului digital, să suporte costul testării, dacă refuză vaccinarea. „Nu are cum salariatul – infirmierul, brancardierul, îngrijitorul de curăţenie – să-şi susţină costul testului din banii proprii. Mărirea de salariu nu s-a mai aplicat (n. red. – această categorie de personal nu a ajuns încă la nivelul maxim de salarizare stabilit prin legea salarizării unice, cum s-a întâmplat cu medicii şi asistenţii), tot amărâţii au fost cei în care am dat“, a mai spus Dumitrescu.