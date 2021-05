Asistenţi medicali, despre munca lor: „Nu trebuie să alegi medicina de urgenţă, ea te alege pe tine” FOTO

A fost greu de dus pentru un copil de 10 ani ,sau 5 sau 3 în cazul altor colege, să încerce să înţeleagă de ce mama nu vine acasă.

Eu nu am stat izolată acasă, ci într-o locaţie separată. Ne-am separat taberele în această perioadă pentru că ritmul de muncă a fost foarte încărcat, discuţiile telefonice erau la orice oră, apăreau urgenţe la orice oră şi nu erau discuţii pe care să le poţi purta în prezenţa unui copil.

I-am vândut o poveste frumoasă, i-am zis că mama lui va face parte dintr-o echipă de supereroi şi supereroii au nevoie de condiţii speciale ca să lupte împotriva răufăcătorilor, în cazul de faţă virusul, şi ca atare mami va fi un pic mai mult timp ocupată şi nu va putea veni acasă tot timpul ca de obicei, şi n-o să mai aibă atâta timp la dispoziţie şi se va impune o distanţă. A acceptat această poveste, nu a avut de ales, dar am făcut o mică pregătire psihologică în sensul acesta”, a spus Mihaela Turliu.

Medicii şi asistenţii de la Spitalul Colentina, puşi în faţa unei realităţi medicale cu care nu erau obişnuiţi. De la o unitate sanitară cu multiple specialităţi medicale, a devenit în pandemie destinată exclusiv pacienţilor cu Covid. Mihaela Turliu: “Sunt convinsă că toţi cei care au lucrat în spitale covid au nevoie de suport psihologic”

“Echipa este unită, s-a susţinut în momentele mai grele reciproc. Oamenii au obosit, se resimt, încă nu au apucat să se repună pe picioare, este vorba despre un an şi ceva de muncă susţinută, un an în care au fost pacienţi majori, cu diverse patologii, am avut mai multe decese decât într-un an obişnuit, ceea ce lasă o amprentă asupra psihicului, dar am avut şi cazuri fericite, oameni pe care am reuşit să-I redăm familiilor. Am avut colegi care şi-au pierdut bunici, părinţi, socri.

Starea de sănătate a pacienţilor în unele cazuri s-a degradat foarte repede, pacienţii conştienţi , cooperanţi, au fost afectaţi şi nu au mai fost la fel de cooperanţi ca înainte, au fost pacienţi care nu au crezut în Covid, au zis că nu există aşa ceva, din păcate au decedat crezând acest lucru în continuare, o altă parte a înţeles situaţia reală”, afirmă ea.

Lucrul cu omul este cel mai dificil, omul nu este un echipament

Lucrul cu omul este cel mai dificil, la echipamente dacă cunoşti caracteristicile, parametrii, ştii să-l foloseşti optim, omul nu este un echipament. Sunt convinsă că toţi cei care au lucrat în spitale Covid au nevoie de suport psihologic, pentru că epuizarea este, da, este nevoie de acest suport. Gândiţi-vă că oamenii nu au apucat să-şi ia concediul, acel timp de odihnă necesar pentru reîncărcarea bateriilor. Orele de somn puţine, lucrul intens, numărul mare de decese şi-au pus amprenta”, a explicat pentru News.ro asistentul şef al secţiei 1 ATI de la Spitalul Colentina din Capitală.

Asistenţi la început de drum, cu inima alături de pacienţii cu COVID