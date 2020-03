Al şaselea deces al unui pacient cu coronavirus în România

Numărul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus în România a ajuns luni la 576 de cazuri după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 143 cazuri. La ATI, în acest moment, sunt internaţi 15 pacienţi, dintre care 7 în stare gravă. Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate şi externate.



Autorităţile au anunţat luni la amiază cel de-al cincilea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus din România. Este vorba de un bărbat, de 71 ani, din Suceava, însă autorităţile nu au precizat decă acesta suferea de boli cronice preexistente.



România a înregistrat luni dimineaţă al patrulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie în vârstă de 72 ani, internată în data de 21 martie 2020 in Spitalul Judeţean Suceava, cu afecţiuni asociate cronice - diabet, boli cardiovasculare. „În această dimineaţă a fost înregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmate pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie în vârstă de 72 ani, internată în data de 21 îmartie 2020 in Spitalul Judeţean Suceava, cu afecţiuni asociate cronice (diabet, boli cardiovasculare), fără context epidemiologic (nu are istoric de călătorie, nu a venit în contact cu o persoană confirmată pozitiv)”, au transmis autorităţile.

Primul deces a fost anunţat duminică, la primele ore. Bărbatul de 67 de ani din Filiaşi, judeţul Dolj, a locuit în Franţa în ultimii 10 ani, unde a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în fază terminală. La începutul lunii martie, acesta a cerut să fie adus în ţară. Pe 15 martie, la zece zile de la revenire în România, a sunat la numărul de urgenţe anunţând că nu se simte prea bine. A fost internat la Spitalul din Filiaşi, unde medicii au cerut insistent ca pacientul să fie testat pentru coronavirus.

Cel de-al doilea pacient decedat, în vârstă de 74 de ani, era internat la Spitalul „Victor Babeş” din Capitală şi suferea la rândul său de o boală cronică preexistentă pentru care se afla în programul de dializă. Ca şi în cazul pacientului de la Dolj, acestuia nu i s-a făcut testul de coronavirus decât mult prea târziu.

Duminică seară s-a produs al treilea deces pe teritoriul ţării ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus (COVID-19), au transmis autorităţile. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, este omul de afaceri Vasile Ouatu, fost viceprimar al municipiului Piatra Neamţ, afirmă surse medicale. El suferea de afecţiuni cronice. Vasile Ouatu a fost transferat la spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi în urmă cu două zile, fiind adus de la spitalul din Piatra Neamţ, după ce a fost confirmat cu coronavirus. Surse medicale afirmă că starea sa de sănătate s-a agravat brusc, el murind în cursul serii de duminică la spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi. Miercuri, lui Vasile Ouatu i se deshisese un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunii de „zădărnicirea combaterii bolilor” pentru că ar fi refuzat internarea şi alte investigaţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piatra-Neamţ.