În ce domenii se vor face angajări în această toamnă

Aceştia afirmă că luna septembrie vine cu planuri majore pentru companii, în condiţiile în care acestea nu au reuşit să acopere deficitul de forţă de muncă în primăvara acestui an.

„Vor fi în continuare la căutare acele locuri de muncă nişate, unde este lipsă de specialişti. Deficitul e mare în acele profesii, meserii, unde nu se mai oferă din învăţământul românesc anumite calificări, cum ar fi cele de strungar, de sudor şi aşa mai departe. Sunt multe zone din ţară în care au început să importe forţă de muncă din Asia de Sud-Est, cu preponderenţă din Thailanda”, a explicat, pentru „Adevărul”, consultantul în carieră Gabriel Chicioreanu.

Vânzările, la mare căutare

Nici locurile de muncă pentru cei cu studii superioare nu vor lipsi, atrage atenţia specialistul. Vânzările, marketingul şi domeniul IT sunt doldora de locuri de muncă, unele chiar foarte bine plătite. „Vânzările vor fi întotdeauna la mare căutare pentru că orice companie are nevoie să-şi vândă produsele sau sericiile şi are nevoie de personal. Pe de altă parte, IT-ul este în plină dezvoltare şi nu va subcomba în următorii zeci, sute de ani. Este normal să aibă un necesar de forţă de muncă”, a completat Gabriel Chicioreanu.

Pe lângă ofertele de locuri de muncă ce se vor regăsi pe platformele online de recrutare, candidaţii pot lua parte la două târguri mari de carieră, respectiv Târgul Angajatori de Top, ediţia de toamnă şi Bursa Locurilor de Muncă, organizată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

„Este foarte importantă participarea la aceste târguri de locuri de muncă. Asta pentru că acolo îşi pot da seama dacă se găsesc sau nu joburi pe specializarea lor. În momentul în care nu găsesc, înseamnă că este nevoie de o reconversie profesională pentru că, de pildă, un tânăr sau o persoană de 40 de ani nu poate sta la nesfârşit în căutarea locului de muncă ideal. De fapt, angajatorul caută candidatul ideal”, a mai spus Chicioreanu.

Candidaţii ar trebui să ştie că, pe lângă târgurile mari, amintite mai sus, au posibilitatea de a participa şi la evenimente de carieră mai mici, dar care sunt la fel de importante. „Sunt companii care organizează diverse târguri de muncă mai nişate, de exemplu, pe inginerie, pe diverse teme. Mai sunt târgurile de muncă organizate de agenţiile judeţene de ocuparea forţei de muncă şi mai sunt şi târgurile de locuri de muncă organizate de organizaţiile studenţeşti sau de instituţiile de învăţământ. Toate sunt binevenite şi îl fac pe candidat să cunoască mai bine piaţa muncii”, a explicat consultantul în carieră.

Cum trebuie construit CV-ul

Pentru a ajunge la interviu cu potenţialul angajator, candidatul va trebui să aibă CV-ul actualizat, proces care ar trebui să fie unul permanent, indiferent de vârstă. Stagiile de practică, diplomele, colaborările care se potrivesc cu locul de muncă pe care candidatul le caută trebuie neaparat trecute în CV, care va trebui adaptat în funcţie de postul pentru care se candidează. În ceea ce priveşte scrisoarea de intenţie, şi ea este destul de importantă, susţine consultantul în carieră.

În opinia lui Gabriel Chicioreanu, criteriul esenţial pentru selectarea candidaţilor e reprezentat de abilităţile specifice necesare pentru jobul respectiv, experienţa relevantă pe o poziţie anterioară contează şi ea foarte mult.

„Cu alte cuvinte, este esenţial ca aceşti candidaţi să îşi pună în evidenţă abilităţile şi competenţele pe care le deţin. În ceea ce-i priveşte pe tineri, deţinerea de certificate şi atestate a pierdut teren. Companiile au nevoie de angajatul să fie flexibil şi să facă şi alte lucruri în companie”, a conchis Chicioreanu.