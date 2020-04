17 noi decese confirmate joi seară în România. Bilanţul total ajunge la 246

157. Femeie, 70 ani din jud. Iaşi.

183 .Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Transferat în Spitalul de BI Iaşi-ATI cu diagnosticul de Infecţie SARS-COV 2 formă severă, complicaţie, în data de 25.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 in 21.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de 24.03.2020. Decedat pe data de 7.04.2020. Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, Anemie mixta.





184.Bărbat, 46 ani din jud. Neamţ. Fără comorbidităţi identificate.





185.Bărbat, 63 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-ATI cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat in data de 30.03.2020.





186. Bărbat,74 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.Comorbidităţi: HTA std II





187. Bărbat, 55 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta.Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv in 31.03.2020. Decedat în data de 28.03.2020.





188. Femeie, 44 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Sindrom febril. Probe recoltate pentru COVID-19 în 29.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.





189. Bărbat,93 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.





190. Bărbat,87 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Bronhopneumonie Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020. Comorbidităţi: Boala cardiovasculata, CIC





191. Femeie, 52 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 in 2.04.2020 . Rezultat pozitiv în 04.04.2020. Decedat în data de 04.04.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Infarct miocardic in antecedente, Obezitate





192. Femeie, 73 ani din jud Arad, internată în SCJU Arad-BIA. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 5.04.2020 Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, HTA, Obezitate, Neoplasm de colon operat

Pentru a elucida situaţia infecţiei cu COVID 19 în judeţul Arad şi raportărilor întârziate a fost trimisă o echipă de medici epidemiologi de la INSP - CRSP Timişoara la fata locului.





193. Bărbat, 81 ani din jud. Sibiu. Internat în 25.03.2020 în SCJ Sibiu-Secta Medicala, transferat in ATI in 31.03.2020. Contact cu caz confirmat COVID-19 nr. 2321 (sotia). Recoltat pentru COVID-19 pe data de 28.03.2020. Confirmat in 31.03.2020. Decedat in 4.04.2020. Comorbidităţi: Neoplasm de prostata, HTA, Boala cronica neurologica





194. Bărbat, 83 ani din jud Suceava. Internat în SJU Suceava în 29.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 în data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 2.04.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbidităţi: CIC, HTA, AVC, DEMENTA





195.Femeie, 50 ani din jud. Suceava. Decedata la domiciliu in data de 3.04.2020. Recoltare probe necroptice pentru COVID-19 în data de 4.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 6.04.2020.





196. Bărbat, 71 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava -Sectia neurologie în 20.03.2020 cu diagnosticul Hemoragie intracerebrala, hemiplegie, CIC, Diabet zaharat. Recoltat pentru COVID-19 în data de 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat in data de 28.03.2020.





197. Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Decedat la domiciliu în data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 în data de 01.04.2020. Rezultat pozitiv in 3.04.2020. Comorbidităţi: tromboza artera pulmonara operata





198.Bărbat, 53 ani din jud.Suceava. Era ambulantier la SAJ Suceava.

Data decesului: 07.04.2020.





199. Femeie, 61 ani din jud.Mureş.

Debut pe data de 01/04/2020, cu dureri precordiale şi retrosternale, dispnee severa.

Internată pe data de 04/04/2020 la Spitalul Municipal Târnăveni-Secţia ATI, apoi transferată pe data de 06/04/2020 la SCJU Tg.Mures – Secţia ATI.

Data decesului: 07/04/2020

Pacienta avea condiţii medicale pre-existente: Insuficienţă mitrala. BPOC. “Boala hepatica cronica”.





200. Femeie, 38 ani, din jud Constanţa.

Debut pe data de 23.03.2020, internată în SCBI CT - Secţia ATI pe data de 31.03.2020, confirmată pe 01.04.2020 în SCBI CT

Fără posibilă expunere identificată, fără condiţii medicale pre-existente

Data decesului: 07.04.2020.





201.Femeie, 90 de ani din mun.Bucureşti.

Debut pe data de 04.04.2020, cu febră şi alterarea stării generale, confirmată pe 07.04.2020 în INCDMM Cantacuzino

Transferată din Spitalul “Floreasca” Bucureşti la INBI “Prof.Dr.Matei Bals” pe data de 06.04.2020

Decedata pe data 07.04.2020.

Condiţii medicale pre-existente: HTA.





202.Bărbat, 57 de ani din mun.Bucureşti.

Confirmat pe data de 26.03.2020 în INCDMM Cantacuzino.

Transferat pe 04.04.2020 din Spitalul Elias la Spitalul Colentina şi raportat la DSP Bucureşti in 07.04.2020.

Decedat pe data 07.04.2020.

Condiţii medicale pre-existente: HTA şi diabet zaharat.





203. Femeie, 76 de ani din mun.Bucureşti.

Internată pe data de 07.04.2020 în Spitalul Pantelimon cu insuficienţă respiratorie acuta, bronhopneumonie; a necesitat ventilatie mecanica.

Confirmata pe data de 07.04.2020 în INCDMM Cantacuzino.

Decedata pe data 07.04.2020.

Conditii medicale pre-existente: Obezitate, Diabet zaharat tip II, Polineuropatie, Boala renala cronica st.III.





204. Barbat, 90 de ani, din jud.Alba. Debut pe data de 06.04.2020 cu febră, dispnee, insuficienţă respiratorie. Internat pe data de 06.04.2020 in SJU Alba Iulia, în Secţia ATI cu: Sepsis cu punct de plecare pulmonar. Bronhopneumonie. Insuficienta respiratorie acuta. Tromboza venoasa profunda. COVID-19 in observaţie. Confirmat pe data de 07.04.2020 în laboratorul DSP Alba. Decedat pe data 07.04.2020





205. Femeie, 67 de ani, din jud. Botoşani. Internată în perioada 18/03-31/03/2020 în SJU Botosani-Sectia Cardiologie. Reinternata pe data de 04/04/2020 în Spitalul de Boli infecţioase Botoşani. Confirmată pe data de 07.04.2020 în laboratorul SCBI Iaşi. Decedată pe data 05.04.2020. Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat tip II insulino-necesitant. Cardiomiopatie dilatativa. Bloc de ramura major. Insuficienta aortica, mitrala si tricuspidiana.Insuficienta cardiaca nivel III NIHA.





206. Bărbat, 67 de ani din judeţul Hunedoara.

Debut pe 01.04.2020, prezentat în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Municipal Brad şi internat apoi, în 02.04.2020, în Spitalul Municipal Orăştie. Pe data de 06.04.2020 a fost transferat în Spitalul Judetean Deva-Sectia Boli Infecţioase-ATI, cu diagnosticul Metaplazie mieloida. Diabet zaharat. Insuficienţă respiratorie.

Confirmat pe 05.04.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca.

Data decesului: 07.04.2020.





207. Bărbat, 63 de ani, din judeţul Alba.

Debut pe 01.04.2020, tratat initial la domiciliu, apoi internat în Spitalul Municipal Blaj cu febră, tuse neproductivă.

Diagnostic la internare: Pneumonie bilaterală. Insuficienţă respiratorie acută, HTA, Obezitate.



Confirmat pe 05.04.2020 în laboratorul DSP Alba.

Data decesului: 08.04.2020.





208. Bărbat, 64 de ani din judeţul Hunedoara.

Internat pe data de 04.04.2020 în Spitalul Municipal Hunedoara - Secţia ATI.

Decedat pe data de 05.04.2020.

Confirmat pe 07.04.2020 în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.

Condiţii medicale preexistente: BPOC. Cardiomiopatie dilatativa. HTA. Insuficienţă cardiaca NIHA III/IV. Obezitate.





209. Femeie, 61 de ani din judeţul Hunedoara

Internată în Spitalul Municipal Orăştie pe 02.04.2020 cu Ciroza hepatica toxica. Hipersplenism. Ascita. Encefalopatie hepatica gr.II. Pleurezie. Litiaza biliara.

Data decesului: 02.04.2020.

Confirmată pe 07.04.2020