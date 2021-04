Vlad Voiculescu, prima reacţie după ce a fost demis de la Ministerul Sănătăţii. Replică pentru premierul Cîţu VIDEO

VIDEO

Vlad Voiculescu: Mandatul meu s-a încheiat acum două zile. A pus punct unei şir de 113 zile. 113 zile de mandat şi 113 zile de ciocniri între mentalităţi. Nu e nimic nou, e şi motivul pentru care mulţi dintre noi am intrat în politică. Sunt aici să vă spun că în continuare mi-e teamă pentru oamenii din ţara asta, pentru cei care au nevoie de ajutor. Mi-e teamă pentru oamenii buni din sistem, cei care aşteptau o schimbare, care au văzut zilele astea realitatea. Dacă superi prea tare sistemul, nici nu mai are nevoie de argumente pentru a te elimina.

Aveam experienţa din 2016 şi totuşi am găsit vulnerabilităţi şi probleme care nu sunt altfel decât înfricoşătoare. Ele vorbesc despre neputinţa coordonării, neputinţa unui sistem de a-şi servi cetăţenii. Ele nu sunt personale ci ale unui sistem. Ai nevoie de timp, de oameni, de procese. Ai nevoie de o mentalitate, o abordare să schimbi lucrurile. Ai nevoie de oameni precum Andreea Moldovan.

Am preluat un sistem în colaps. Se vorbeşte mult despre imaginea unui ministru sau al altuia. Capabilităţile de comunicare sunt importante. Vrem să transmitem adevărul. Dar în acelaşi timp, instituţiile nu se construiesc doar prin imaginea cuiva, doar prin comunicare. Instituţiile se construiesc prin echipe, aducând oameni buni. Altfel, în urma noastră nu rămâne nimic.

Am considerat că alegerile au trecut şi că suntem în Guvern o echipă. Cred că am greşit în anumite aspecte. Când m-am aşteptat la o anumită decenţă în vremuri în care oameni mor. M-am aşteptat la decenţă din partea multor politicieni, cred că am greşit. Am crezut de asemenea că premierul numit de o coaliţie nu va folosi forţa pe care i-am dat-o pentru raţiuni care ţin mai mult mai degrabă de cariera sa politică, aşa cum dânsul s-a exprimat. România are nevoie de politicieni care să acţioneze în interesul oamenilor. Am crezut că am ieşit din epoca epoleţilor, a specialilor, a privilegiilor. Şi aici m-am înşelat.

Am insistat la începutul acestui an ca vaccinarea să fie făcută mai întâi pentru bătrâni şi bolnavi. A fost decizia altcuiva ca lucrurile să se întâmple altfel. Nu am anticipat că la un moment dat vom avea mai multe centre închise pentru speciali decât centre deschise. Atunci când am spus lucrul acesta public, a trecut. Când am arătat lucrul acesta cu date, un gest firesc de transparenţă, am avut atunci o investigaţie a unui corp de control. Culmea a premierului României.

Andreea Moldovan: Am învăţat extrem de mult, şi bune şi rele. Am venit în echipă la solicitarea lui Vlad Voiculescu. Mi-am dorit să fiu alături de el pentru că ştiam că are planuri bune. Am apreciat că nu am fost condiţionată dpdvd politic. Alături de mine au venit şi alţi profesionişti apolitici. A fost extrem de important, venind din sistem, să ştiu ce se întâmplă acolo. Astfel că am putut să vin cu problemele pe care ştiam foarte bine şi am ştiut cum să le rezolv.

Acele call-uri repetate în miez de noapte pe care le-am avut cu reprezentanţii DSP, managerii de spital, asistentele sau medicii din şcoli, de asemenea cu personalul din serviciul de ambulanţă, au reprezentat imaginea adevărată a ce se întâmplă. Am vrut să ţinem cont nu numai de pandemie. Exist şi pacienţi cu afecţiuni cronice pe care nu avem voie să-i uităm. Îi mulţumesc lui Vlad că mi-a oferit ocazia să lucrez alături de el. Mi-am dorit acest lucru din 2016. Am regretul mare că mai erau nişte ordine care trebuiau să iasă mai departe. Mai aveam şi alte proiecte care erau gata şi erau pregătite să fie lansate. Sper să fie continuate.

Vreau să menţionez că discutarea ordinului s-a făcut în două zile succesive. La sediul MS într-o companie mai mult decât selectă. Reprezentanţi ai INSP şi DSP, iar din partea noastră grup de epidemiologi şi domnul ministru. A fost o discuţie de 3-4 ore si s-a revenit a doua zi cu discuţii. Forma finală a fost forma agreată. Nu am lucrat de capul meu. Niciodată nu am crezut că deţin adevărul absolut. E o muncă de echipă.