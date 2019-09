Viorica Dăncilă, despre Iohannis: Când nu taie salariile, dreapta şi Iohannis le blochează. Tăriceanu şi Iohannis, alianţa ipocriziei

„La domnul Iohannis, simţul urgenţei se activează doar în campanie. Este a treia piedică consecutivă. Preşedintele se poziţionează împotriva românilor. A trebuit să schimbăm proceduri şi să modificăm acte normative pentru ca oamenii din ministere şi agenţii să-şi poată primi salariile.

În această seară am văzut un nou episod al nepăsării şi dispreţul prezidenţial. E clar că partidul domnului Iohannis are o problemă cu bugetarii. Preşdintele le refuză dreptul la plată oamenilor care muncesc. Când nu taie salariile, dreapta şi Iohannis le blochează. Am văzut o nouă alianţă de conjunctură între domnul Iohannis şi domnul Tăriceanu: alianţa ipocriziei.

Dau asigurări ferme că nu voi ceda în faţa acestui blocaj. Oamenii aşteaptă să le plătim bursele, salariile, pensiile. Nu îmi este teamă să mergem în Parlament. Am arătat la votul din Senat că avem majoritate. Acest Guvern lucrează pentru România, nu împotriva ei“, a spus Viorica Dăncilă.





Premierul i-a cerut din nou preşedintelui Klaus Iohannis să numească miniştrii propuşi de Guvern. „Fac apel către preşedintele Iohannis să lase deoparte jocurile politice şi să renunţe la blocarea Guverului pentru a nu afecta funcţionarea instituţiilor statului“, a spus Viorica Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern. Ieri, premierul a propus trei parlamentari ALDE pentru portofoliile rămase vacante, în ciuda faptului că formaţiunea condusă de Tăriceanu a ieşit de la guvernare. Graţiela Gavrilescu se întoarce la Ministerul Mediului după doar două săptămâni de Opoziţie. Ioan Cupă a fost propus pentru Energie, în timp ce Ştefan Băişanu pentru Relaţia cu Parlamentul.Premierul i-a cerut din nou preşedintelui Klaus Iohannis să numească miniştrii propuşi de Guvern. „Fac apel către preşedintele Iohannis să lase deoparte jocurile politice şi să renunţe la blocarea Guverului pentru a nu afecta funcţionarea instituţiilor statului“, a spus Viorica Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern.

Joi însă, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că refuză remanierea cerută de premierul Viorica Dăncilă şi i-a transmis acesteia să meargă mai întâi în Parlament pentru validare. „Doamna premier se teme de un vot în Parlament şi încearcă să tragă de timp. PSD se agaţă de putere într-un mod jalnic”, a adăugat şeful Statului.

