Violeta Alexandru, despre votul PNL privind suspendarea PUZ-urilor: Mergem alături de Nicuşor Dan. Nu este nimeni nici absurd, nici rigid. Doi ani este mult

„Succes colegilor mei la şedinţa de Consiliu General. Toate consultările de care ei au avut nevoie au fost făcute, inclusiv pentru propunerile de proiecte de hotărâri ale Primarului General pentru suspendarea PUZ-urilor. De aici, am încredere în ei că vor lua cele mai juste decizii. Mergem - aşa cum am mers din prima zi în care PNL a luat decizia susţinerii lui Nicuşor Dan pentru Primăria Capitalei - alături de Primarul General, în eforturile lui de a opri practicile de construire ilegală din Bucureşti. Cu cât mai repede se poate interveni în cadrul PUZ-urilor corectând UTR-rile (zonele) în care, astăzi, sunt indicii că s-ar dezvolta construcţii care abuzează oraşul, cu atât mai bine”, a scris, vineri, pe Facebook, Violeta Alexandru.

În legătură cu termenul de suspendare, Alexandru a scris:”3 luni, 5 luni, 6 luni; nu este nimeni nici absurd, nici rigid. Dar da, PNL doreşte rezolvare fermă şi promptă a problemelor din moment ce sunt identificate. Cât de repede se pot îndeplini toate termenele. Fără să se tragă de timp, fără termene lungi pentru că termenele lungi înseamă că se va începe treaba (curăţenia) în ultimul moment şi pierdem timp. După şedinţa de Consiliu General de astăzi pentru care Primarul ştie că are susţinerea noastră în propunerea făcută, trebuie începută curăţenia fără amânare. Din respect pentru bucureşteni, cu dorinţa sinceră de a avea o Capitală civilizată”.

Aceasta afirmă că a înţeles mesajul oamenilor, acela de a ”se apuca de treabă”. „Cum să nu susţinem propunerea de curăţare a PUZurilor în zonele cu probleme pe care Nicuşor Dan ne-a înaintat-o? Primarul ştie că suntem cei mai corecţi susţinători. Nu vreau să ajungem la jumătatea mandatului şi să începem să ne scuzăm. Cine a făcut sau se pregătea să facă investiţii mutilând oraşul, nerespectând legea, nu trebuie să mai aibă nicio legătură cu decidenţii primăriei. S-a terminat cu aceste practici marca PSD. De acum înainte, cine respectă legea, cine nu a greşit cu nimic ci are un proiect corect de implementat, poate contribui la dezvoltarea oraşului pentru că Bucureştiul are nevoie de dezvoltare”, a mai scris Violeta Alexandru.

Aceasta afirmă că o suspendare pentru 2 ani este mult. „Cine este corect nu poate fi pus în genunchi printr-o suspendare a cadrului normativ pe 2 ani. E mult. Orice om decent înţelege că se face o suspendare pentru a se rezolva nişte probleme (care vin de la PSD) dar se aşteaptă să le rezolvăm, nu să dureze cu anii. Este profund incorect pentru oamenii cinstiţi din acest oraş să fie amestecaţi cu cei care încalcă legea, cei care sunt şmecheri şi cred că sunt deasupra regulilor. Dacă avem această abordare şi amestecăm lucrurile, blocăm oraşul.”, afirmă Alexandru.

Aceasta precizează că nu are nicio legătură cu ”vreo mafie imobiliară”: ”Aruncarea în spaţiul public a unor suspiciuni de interese obscure sunt doar strategii menite sa pună presiune pe deciziile PNL. Urât din partea celor care aruncă ură fără să aibă disponibilitate la dialog şi la dezvoltare legală, civilizată, curată în Bucureşti. De aceea consider termenul de 2 ani propus de USR Plus lui Nicuşor Dan ca fiind mult. Între cele două termene, se poate discuta orice dar fără să se tragă de timp. Deciziile ferme se iau la începutul mandatului iar Primarul Nicuşor Dan şi PNL îşi asumă decizii ferme”.

„Nu avem nimic de ascuns, PNL va vota si va argumenta tot timpul votul la vedere. Noi suntem corecţi cu bucureştenii şi decişi să facem treabă. Aştept cu încredere rezultatul votului Consiliului General pentru a începe normalitatea în Bucureşti în materie de dezvoltare urbană. Susţinem demersul Primarului General şi suntem pentru respectarea legii în Bucureşti”, a mai scris Violeta Alexandru