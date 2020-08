Victor Ponta: Modul în care a fost tratat Eugen Teodorovici arată că PSD a rămas sub influenţa oamenilor şi culturii politice din Epoca Dragnea

„Vă spun eu , în numele alegătorilor social-democraţi: Opriţi blaturile cu PNL!!! Haideţi să îi dăm jos acum! PRO România s-a format că o reacţie naturală şi necesară la «dragnizarea» conducerii PSD, la distrugerea imaginii de competenţă guvernamentală şi interes faţă de oameni / şi la nevoia unei politici sociale dar şi liberale în economie care să ducă la dezvoltarea ţării ( aşa cum a fost în 2001-2004 şi în 2012-2015)!”, a scris Victor Ponta sâmbătă pe Facebook.



Acesta a reamintit că a fost exclus din PSD, în era Dragnea, din cauză că nu a votat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu.



„Eu am fost exclus din PSD pentru că nu am votat moţiunea de cenzură contra lui Sorin Grindeanu / iar cei care l-au dat afară atunci pe Sorin îl lăuda acum ipocrit şi îi zâmbesc fals din bancă în care stau împreună / eu am apreciat mereu ideile de reformă şi modernizare ale lui Vasile Dâncu-cei care îl urăsc şi dispreţuiesc pentru că a scris mai multe cărţi decât au citit ei vreodată îi zâmbesc la fel de fals că şi lui Sorin-tot de lângă el / sper pentru amândoi să nu uite istoria că să nu o repete!”, a completat Ponta.



El a mai reproşat PSD că a votat Guvernul Orban şi toate legile aberante ale acestui Executiv.



„PSD a votat Guvernul Orban PNL şi toate legile aberante ale acestuia/ PSD ţine în viaţă acest guvern incompentent şi corupt / acum au făcut o Moţiune de cenzură care apare şi dispare că Faţă Morgana / iar «conservele» securiste care au votat în Noiembrie Guvernul Orban PNL sunt tot în conducerea PSD-gata să mai vândă o dată “la ordin” voturile pentru salvarea lui Orban! Haideţi să dăm jos Guvernul Orban -pentru binele tuturor românilor! Noi suntem ProRomania-şi ţinem doar cu România!”, a mai spus Victor Ponta.



Fostul prim-ministru a adăugat că nu vom avea o stângă modernă şi unită dacă la PSD doar se vopseşte gardul, iar înăuntru este tot leopardul.



„P.S.: Cred că modul în care a fost tratat Eugen Teodorovici arată că PSD a rămas, din păcate, sub influenţa oamenilor şi culturii politice din Epoca Dragnea ! Dacă doar se «vopseşte gardul» cu Grindeanu şi Dâncu-dar «înăuntru e tot leopardul» ( adică hienă) din ultimii ani) va fi greu să avem curând o Stânga Modernă şi Unită!”, a conchis Ponta.



Marcel Ciolacu şi Eugen Teodorovici sunt candidaţii la şefia PSD. Congresul partidului alege sâmbătă noua conducere. Pe Moţiunea cu care candidează Ciolacu se află Gabriela Firea şi Sorin Grindeanu pentru funcţiile de prim-vicepreşedinţi, Paul Stănescu ca secretar general, Vasile Dâncu ca preşedinte al Consiliului Naţional, iar pentru cele patru funcţii de vicepreşedinţi figurează pe listă Mihai Tudose, Lia Olguţa Vasilescu, Doina Federovici şi Gabriel Zetea.