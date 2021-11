Viceprimarul din Bacău anunţă că a aflat din presă că a fost exclus din USR. El va contesta decizia la forurile naţionale

Dacă partidul va rămâne pasiv la toate acţiunile primarului care contravin angajamentelor şi valorilor USR PLUS, înseamnă că mă lupt cu morile de vânt şi că locul meu chiar nu mai este aici”, a transmis viceprimarul. Acesta îl acuză pe primarul Lucian Stanciu-Viziteu de înţelegere cu Pro România, dar şi de mai multe ilegalităţi.





”După 2 ani de muncă pentru comunitate ca membru USR PLUS, în urmă cu puţin timp am aflat din presă (căci aşa se comunică mai nou deciziile marcate drept confidenţiale) că luni, pe 8 noiembrie, Biroul Judeţean condus de Lucian Daniel Stanciu Viziteu m-a exclus din partid. Motivul invocat? 4 sesizări în care sunt acuzat că am afectat obiectivele politice ale organizaţiei prin atitudinea pe care am avut-o faţă de decizia abuzivă de a mi se retrage atribuţiile de viceprimar de către primarul coleg de partid şi pe care l-am ajutat să fie ales în septembrie 2020 în această funcţie”, a transmis, sâmbătă seară, într-un comunicat de presă, viceprimarul din Bacău Cristian Ghingheş.





Acesta susţine că motivul real al excluderii ar fi altul: ”Viziteu are o înţelegere cu PRO România (condus de fostul primar trimis în judecată pentru fapte de corupţie, Cosmin Necula, numit între timp director la Societatea de Servicii Publice Municipale) şi, pentru că nu am vrut să cedez locul de viceprimar unui membru PRO, mi-a retras atribuţiile, mi-a revocat accesul la informaţiile din primărie, m-a scos din toate grupurile de lucru, mi-a mutat biroul la marginea oraşului şi acum mă elimină din partid”.





De asemenea, viceprimarul susţine că administraţia condusă de primarul Lucian Viziteu se îndreaptă într-o direcţie greşită.





”În cadrul USR PLUS Bacău nu se discută deloc nici despre această combinaţie cu PRO România ce trădează angajamentele pe care ni le-am luat faţă de băcăuani, nici despre direcţia greşită a administraţiei conduse de Stanciu-Viziteu: un trimis în judecată de DNA la cârma societăţii primăriei; - angajarea prin transfer a soţiilor consilierilor PRO România; angajarea ilegală a consilierilor de la cabinetul primarului (soldată deja cu condamnări); festivalurile cu mici şi bere, organizate cu bani de la bugetul local în toiul pandemiei, în timp ce bursele elevilor sunt amânate de la o lună la alta; modernizarea fix a străzii pe care stă fostul primar Necula, prin săltarea acesteia peste lista prioritară aprobată anterior; multitudinea de dosare DNA în care sunt anchetate matrapazlâcurile din ultimul an”, a mai transmis viceprimarul.





Acesta anunţă că va contesta decizia de excludere.





”Dacă partidul (la nivel local, judeţean, naţional) va rămâne pasiv la toate acţiunile primarului care contravin angajamentelor şi valorilor USR PLUS, menţionate de mine mai sus, înseamnă că mă lupt cu morile de vânt şi că locul meu chiar nu mai este aici (...) Până la lămurirea acestor aspecte voi rămâne membru suspendat, dar îmi voi continua activitatea atât ca viceprimar, cât şi în calitate de consilier local. Nu ştiu cât va dura, dar rezistenţa va fi una serioasă şi foarte bine articulată” a mai transmis Cristian Ghingheş.





Ghingheş intrase în conflict cu primarul Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu, liderul USR Bacău.



Potrivit unor surse politice, Viziteu l-a acuzat pe Ghingheş că răspunde la comenzile liderului PSD Bacău Dragoş Benea, după ce viceprimarul a votat alături de social-democraţi în unele şedinţe de Consiliu local. De altfel, Viziteu îi tăiase atribuţiile pe care Ghingheş le avea ca viceprimar.