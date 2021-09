USR PLUS: Cîţu a ales să calce în picioare justiţia şi să legitimeze furtul din banii românilor. O analiză arată clar că PNDL 3 este doar o continuare a PNDL 2

Sigla USR PLUS FOTO Facebook

USR PLUS spune că „în forma actuală, PNDL 3 va fi cel mai mare jaf din banii românilor”. De asemenea, partidul „îi solicită premierului Florin Cîţu, care nu mai are legitimitatea să continue în această funcţie, să îşi dea demisia”.

USR PLUS explică faptul că „prin modul în care a adoptat PNDL 3, Florin Cîţu a dat dovadă astăzi de un abuz marca OUG 13 şi a legitimat furtul din banii românilor. Florin Cîţu a arătat, din nou, că interesul propriu de partid este mai important decât interesul românilor, în condiţiile în care traversăm o criză pandemică. USR PLUS a făcut o analiză a proiectului care arată clar că PNDL 3 este doar o continuare a PNDL 2 (creaţia lui Liviu Dragnea) în ceea ce priveşte risipa banilor şi lipsa de transparenţă în alocarea lor. Niciun amendament USR PLUS nu a fost adăugat în proiect, o nouă dovadă că PNDL 3 nu s-a dorit în niciun moment să fie altceva decât o puşculiţă pentru partide”, au transmis ei conform unui comunicat de presă.

Ei spun că investiţiile nu sunt acordate în funcţie de nevoi, ci în funcţie de „interesele firmelor de partid”.

„În primul rând, PNDL 3, la fel ca PNDL 2, prevede aceleaşi tipuri de investiţii, acordate nu în funcţie de nevoile punctuale locale ale oamenilor, ci în funcţie de interesele firmelor de partid. USR PLUS a propus ca alocarea banilor să fie făcută în funcţie de nişte indicatori clari. În al doilea rând, PNDL 3, la fel ca PNDL 2, nu stabileşte nişte criterii clare în aprobarea investiţiilor. USR PLUS a propus ca proiectele să fie aprobate în urma unei evaluări independente şi profesionalizate”, a mai transmis USR PLUS.

Partidul arată că în cadrul proiectului nu sunt stabilite criterii clare privind costurile proiectelor, măsură propusă de USR PLUS.

În al treilea rând, PNDL 3, la fel ca PNDL 2, nu prevede niciun fel de criteriu în stabilirea costurilor, ceea ce înseamnă preţuri umflate, stabilite la liber arbitru. USR PLUS a propus introducerea de costuri unitare maximale, prin raportare la lucrări similare, iar sumele ce depăşesc aceste costuri unitare să fie suportate din bugetul propriu al beneficiarului. În al patrulea rând, PNDL 3 prevede, la fel ca PNDL 2, ca banii pentru proiecte să fie date din pixul unui ministru, adică aşa cum a făcut şi Dragnea. USR PLUS a propus o evaluare independentă şi transparentă a propunerilor de investiţii, accesibilă publicului.

Partidul mai subliniază că în Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny se regăsesc aceleaşi tipuri de investiţii. De asemenea, ei propun crearea unui sistem informatic pentru ca publicul să vadă informaţiile ce privesc proiectele de finanţare.