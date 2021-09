USR PLUS cere Curţii Constituţionale să dezbată mai repede sesizarea privind moţiunea de cenzură

Sigla USR PLUS FOTO: Arhivă

„Am solicitat Curţii Constituţionale să judece cu celeritate sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României. Articolul 113 din Constituţie stipulează foarte clar că moţiunea trebuie dezbătută şi votată după 3 zile de la citirea ei. Consider că termenul de 28 septembrie este prea îndepărtat, iar instrumentul juridic al moţiunii de cenzură este, astfel, golit de conţinut. Din acest motiv am cerut devansarea acestei date pentru una cât mai curând posibilă", a declarat Anca Dragu, preşedinta Senatului, conform unui comunicat transmis de USR PLUS luni.

Potrivit deputatului USR PLUS Oana Murariu, Curtea Constituţională este învestită cu prerogativa de a soluţiona blocajul de la nivelul de vârf al statului chiar de legea supremă.

„Desigur, orice zi întârziere adânceşte acest blocaj. De aceea, am solicitat preschimbarea termenului de judecată fixat pentru deblocatea moţiunii de cenzură în data de 28.09.2021, la limita maximă prevăzută de lege, pentru un moment cât mai timpuriu, mai ales ţinând cont de termenul constituţional de 3 zile de la data citirii moţiunii în Parlament, când ar fi trebuit să fie votată. În cazul respingerii cererii, Curtea va fi datoare să vină cu o explicaţie solidă, încărcătura acesteia neputând constitui motiv suficient într-o situaţie de criză politică şi paralizare a unui instrument democratic”, a spus Oana Murariu.

La 11 zile de la citirea moţiunii de cenzură, parlamentarii sunt în continuare împiedicaţi să se pronunţe prin vot asupra demersului de înlăturare a premierului Florin Cîţu, susţine formaţiunea condusă de Dan Barna şi Dacian Cioloş

„Blaturile din Parlament blochează un drept constituţional al senatorilor şi deputaţilor doar pentru ca actualul premier să fie menţinut în funcţie până după congresul PNL. Solicităm Curţii Constituţionale să nu se implice în acest atac la democraţie şi să revină asupra termenului pentru dezbaterea sesizării privind moţiunea de cenzură", au arătat reprezentanţii USR PLUS.

Curtea Constituţională a decis, joi, că va dezbate în 28 septembrie sesizarea Guvernului referitoare la moţiunea de cenzură.