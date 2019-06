Un baron PSD atacă filialele care şi-au arătat susţinerea pentru Dăncilă: Noi nu susţinem în mod special niciun candidat

Buzatu susţine că filialele judeţene care şi-au arătat suţinerea pentru candidatura lui Dăncilă la preşedinţia partidului dau sentimentul „inutilităţii” participării delegaţiilor la Congres.

„La Vaslui am stabilit să nu susţinem în mod special niciun candidat. Fiecare votează cum i se pare că este mai bine. Nu le facem nicio recomandare delegaţilor. Nu are niciun sens să le recomandăm o anumită formulă, pentru că atunci n-ar mai fi nevoie să-i mai chemăm, pur şi simplu ar trebui să luăm un mandat de la dânşii şi să votăm în consecinţă. Or, din moment ce îi chemăm, oamenii sunt responsabilizaţi, ştiu despre ce este vorba, au fost informaţi în legătură cu candidaturile, au acces la fel de fel de informaţii, nu rămâne decât să-şi exprime opţiunea”, a zis adăugat Buzatu, citat de Realitatea.

Întrebat dacă în partidul său există democraţie, liderul PSD Vaslui a sublinat că „în unele puncte chiar excesivă”.

„E democraţie în unele puncte chiar excesivă, din moment ce sunt candidaţi pe care nici eu nu îi cunosc, deşi sunt membru de la infiinţarea acestui partid”, a dăugat social-democratul.

Preşedintele Consiliului Naţionalal PSD Mihai Fifor anunţă vineri, într-o postare pe Facebook, că „PSD Arad s-a decis să meargă pe mâna premierului”, exprimând susţinerea filialei pentru candidatura Vioricăi Dancilă la funcţia de preşedinte al PSD.

