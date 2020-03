Traian Băsescu: Şcolile şi universităţile ar trebui închise de luni, timp de două săptămâni

El a afirmat că ar trebui să fim atenţi nu doar la Italia, ci şi la Spania, unde numărul cazurilor infectărilor cu coronavirus a crescut în ultimele zile.





Totodată, Traian Băsescu consideră că în România ar trebuie interzise toate întâlnirile publice, nu doar cele la care participarea este mai mare de o mie de persoane.





„Să ferească Dumnezeu să avem câteva sute de îmbolnăviri pe zi, că vom constata lipsa de condiţii în spitalele noastre. Degeaba se raportează că s-a pregătit o secţie, dar poţi să ţii câteva sute de oameni simultan sau două mii la reanimare?”, a precizat Traian Băsescu.





Fostul şef al statului susţine că achiziţiile de materiale sanitare trebuie făcute, deşi le consideră tardive, motivând că ”este clar că suntem într-un crescendo privind numărul de cazuri”.





„Avem câteva tărgi din acelea izolate pe care le plimbă ISU, dar dacă avem sute de bolnavi mă tem că îi ducem în spate”, a mai afirmat Traian Băsescu.

„După părerea mea, România are puţine şanse să nu aibă o epidemie. Încă sunt cazuri izolate, dar după părerea mea va fi o epidemie. M-aş bucura să nu am dreptate. Şcolile trebuie închise, preventiv. Dacă vrei să diminuezi efectele unei epidemii care poate fi partea unei pandemii globale, nu te uiţi să vezi că încă nu am primul copil bolnav. Şi atunci previi. Dacă era în puterea mea aş suspenda orice activitate în şcoli şi universităţi pentru două săptămâni începând de luni”, a spus Traian Băsescu la B1 TV.