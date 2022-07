Topul politicienilor populari pe reţelele de socializare. Preşedinţii partidelor din Coaliţie, departe de primele poziţii

Politicianul român cu cei mai mulţi urmăritori pe Facebook, dar şi pe Twitter, acolo unde trimite mesaje mai ales pentru publicul extern, este preşedintele României, Klaus Iohannis. Pe Facebook, principala reţea socială din România, şeful statului are peste 1,8 milioane de urmăritori. Pe Twitter, care în ţara noastră nu e o platformă prea îndrăgită, are în jur de 252.200 de urmăritori.

Al doilea politician în clasamentul impactului pe reţelele sociale este preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion. De aproximativ doi ani, Simion şi-a crescut notorietatea mai ales prin intervenţiile sale pe Facebook, prin live-uri făcute în diferite momente, în şedinţele de plen sau cele de Birou Permanent al Camerei Deputaţilor, unde nici nu ar fi avut voie, ceea ce a dus la nenumărate conflicte cu colegii din conducerea Parlamentului.

Pe pagina sa de Facebook, Simion are peste 1,2 milioane de urmăritori. În schimb, pe Twitter strânge puţin peste 3.500. Liderul AUR are şi pagină de YouTube, canal unde unele filmuleţe au avut şi peste 80.000 de vizualizări.

Podiumul este încheiat de Gabriela Firea, preşedinte executiv al PSD şi ministru al Familiei şi Tineretului în Guvernul Ciucă. Aceasta a strâns peste 561.000 de urmăritori pe Facebook, în timp ce pe Twitter are doar 3.600 de oameni. Firea este prezentă în social media de mai mulţi ani din punct de vedere al comunicării publice, fiind o prezenţă constantă din perioada în care era primar general al Capitalei. De altfel, la un moment dat era şi printre principalii comunicatori ai PSD, în era Dragnea, până să intre în conflict cu fostul lider al PSD.

Marcel Ciolacu, doar al doilea la PSD

În clasamentul politicienilor cu cei mai mulţi urmăritori în mediul online lipsesc majoritatea preşedinţilor de partide, chiar dacă unii deţin şi funcţii importante în statul român, cum sunt cazurile lui Nicolae Ciucă (premier), Marcel Ciolacu (preşedintele Camerei Deputaţilor) şi Kelemen Hunor (vicepremier). Pe de altă parte, Ciolacu reuşeşte să fie printre cei mai populari social-democraţi, prin cei 108.000 de urmăritori pe Facebook (şi doar 781 pe Twitter), fiind al doilea clasat, după Firea.

De la liberali, primul în rândul aleşilor cu impact în online este eurodeputatul Rareş Bogdan, fost om de televiziune, în prezent prim-vicepreşedinte al PNL. Aproximativ 300.000 de urmăritori are europarlamentarul, fiind secondat în interiorul PNL de Emil Boc, cu 241.000 de urmăritori pe Facebook (în timp ce pe Twitter are aproape 3.000 de urmăritori). Ciucă, premier şi preşedinte PNL, are doar 56.000 de urmăritori pe Facebook, iar pe Twitter, unde comunică mai des faţă de alţi politicieni, aproximativ 9.000 de urmăritori.

Nici preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu este prea popular pe social media, prin cei 7.200 de urmăritori pe Facebook. Primul clasat de la UDMR este un primar, Antal Arpad (primar al municipiului Sfântu Gheorghe), cu circa 36.000 de urmăritori pe Facebook. În ceea ce priveşte USR, cel mai popular în online este Vlad Voiculescu, cu aproximativ 265.000 de urmăritori pe Facebook, în timp ce liderul partidului, Cătălin Drulă, ajunge doar la 76.000 de urmăritori.

Cariera, la apus, dar cu tracţiune pe online

Traian Băsescu nu mai are forţa politică de odinioară, când făcea şi desfăcea alianţe, ţinea conferinţe aproape seară de seară, mai ales în perioadele de suspendare şi cele de scandal politic, dar în continuare are priză la public. Dovada este că fostul şef al statului are peste 462.000 de urmăritori pe Facebook, iar postările sale generează reacţii pe măsură, cu mii de like-uri şi mii de comentarii. De exemplu, prima sa postare după izbucnirea războiului din Ucraina a avut 27.000 de like-uri, dar şi peste 3.200 de comentarii şi 3.200 de distribuiri. Băsescu s-a menţinut la acelaşi nivel cu actualul preşedinte, care tot prin câteva intervenţii legate de războiul din Ucraina, la sfârşitul lunii martie, a avut cele mai de impact postări, cu 33.000 de like-uri, 12.000 de comentarii şi aproximativ 2.000 de distribuiri.

Cum stau partidele

În ceea ce priveşte comunicarea prin intermediul paginilor oficiale, pe primul loc se plasează Partidul Naţional Liberal, prin cei 475.000 de urmăritori pe Facebook. La mare distanţă se află Uniunea Salvaţi România, cu 275.000 de urmăritori, iar pe locul trei este Partidul Social Democrat, cu 189.000 de urmăritori. AUR este pe poziţia a patru cu aproximativ 153.000 de urmăritori, iar UDMR stă cel mai slab, prin cei 73.000 de urmăritori.