Surse: Scandal în şedinţa conducerii PNL. Orban, acuzat că vrea să impună noua şefă a CNA. Ce i-a reproşat Raluca Turcan şi cum a răspuns şeful PNL

Florin Roman, vicepreşedinte al PNL, l-a întrebat în faţă pe Orban cine a luat decizia să o susţină pe Cristina Pocora şa şefia CNA. „Eu”, i-a răspuns tranşant Orban. Roman i-a cerut să fie dat un vot de către conducerea PNL. Şeful liberalilor a închis subiectul sec: „Bine, am luat act”.

La beregata lui Orban a sărit şi prim-vicepreşedintele Raluca Turcan, fiindu-i cerut şefului PNL să nu-şi mai atace colegii de partid. „Vă rog să nu mai atacaţi colegii de partid. Nu cred că cei din afara sunt interesaţi de frustrările din interior. Vreau să ştiţi că atacând colegii de partid subminaţi autoritatea miniştrilor”, a subliniat Turcan.

Orban i-a dat un răspuns în care a ironizat mesajul echipei Cîţu: „Eu nu am atacat colegii, am făcut declaraţii corecte. Am susţinut toate deciziile guvernamentale. Dacă vi se pare atac să vorbesc despre suflul nou cu colegi vechi”.

Dan Vîlceanu, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Florin Cîţu, i-a cerut lui Orban să spună tuturor cum vor fi sancţionaţi liberalii care îşi atacă colegii: „Vă rog să îmi spuneţi care este sancţiunea pentru domnul Antonel Tănase, care şi-a făcut colegii lichele şi trădatori”. Orban iar a a ignorat ce a zis Vîlceanu şi a trecut la următorul vorbitor. Dan Vîlceanu l-a avertizat apoi: „Aşadar, înţeleg că nu e nicio sancţiune. Atunci să nu vă miraţi de ceea ce va urma”.