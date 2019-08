Surse. Mihai Fifor, favorit să devină ministru plin la Interne. Şi-a dorit funcţia şi înainte de Moga

Mihai Fifor are şanse foarte mari să rămână în fruntea Ministerului de Interne şi după ce-i expiră perioada de interimat (45 de zile), susţin surse politice pentru „Adevărul“. „Fifor şi-a dorit şefia MAI înainte ca Nicolae Moga să ajungă în Guvern, însă abia fusese instalat vicepremier şi secretar general al partidului, aşa că era puţin prea mult. Însă acum nimeni din partid nu mai vrea să preia acest minister, ca urmare a tragediei de la Caracal. Nu aţi văzut ce a păţit Moga? N-a rezistat nici măcar o săptămână. Singurul care vrea e Fifor, dar el oricum nu refuză niciodată vreo funcţie“, susţine unul dintre vicepeşedinţii PSD pentru „Adevărul“.

Mihai Fifor ocupă funcţia de vicepremier pentru Parteneriate Strategice, însă nu are un portofliu clar definit. Poziţia e mai degrabă de imagine. Astfel, premierul Viorica Dăncilă l-ar putea numi ca ministru plin de Interne, dar să-l păstreze în continuare şi ca vicepremier. De asemenea, PSD ar putea să-l trimită pe Fifor la Interne, iar în poziţia de vicepremier fără portofoliu să fie numit un al lider social-democrat. „Vom lua o decizie după ce trece nebunia cu tragedia din Olt. Mai întâi să le găsim pe fete, apoi vinovaţii, deci Fifor are suficientă treabă. Cazul poate să-l întărească politic“, susţin sursele citate. Mihai Fifor are şi avantajul de a fi, în ultima vreme, pe placul preşedintelui Klaus Iohannis, care l-a numit premier interimar după demisia lui Mihai Tudose, iar săptămâna trecută l-a acceptat în funcţia de vicepremier. În urmă cu patru ani, Iohannis a refuzat să-l numească pe Fifor ministru al Transporturilor, fiind propus atunci de premierul Victor Ponta. Totuşi, premierul Viorica Dăncilă nu are încredere foarte mare în Fifor, având în vedere că actulul interimar de la MAI s-a orientat întotdeuna după putere în partid.

Mihai Fifor e genul de politician care se pricepe la orice: transporturi, apărare, administraţie, economie şi acum la Interne. De profesie e filosof. În partid, Fifor a căzut mereu în picioare, reuşind să fie în prejama liderului: Ponta, Dragnea şi, momentan, Dăncilă. Încă o „calitate“: deşi e prins cu minciuna, neagă, nonşalant, evidenţa.

A vorbit pe limba Rusiei

Ca ministru al Apărării, Mihai Fifor a comis o gafă de proporţii, care i-a adus lauda propagandei ruse. În august anul trecut, acesta susţinea într-o emisiune televizată că baza militară de la Deveselu adăposteşte rachete balistice şi că „niciodată preşedintele Putin nu o să fie extrem de încântat de faptul că în România se dezvoltă capabilităţi militare foarte serioase“. Afirmaţia lui Fifor este identică cu ideile răspândite de propaganda rusească, deşi scutul de la Deveselu este defensiv, iar rachetele sunt interceptoare, nu balistice. După reacţiile din media şi vocile care îi cereau demisia, Fifor a venit a revenit a doua zi asupra declaraţiilor şi a afirmat că a fost o greşeală de înţelegere. „În niciun caz nu aş putea vreodată afirma că la baza de la Deveselu avem rachete balistice”, explica ministrul.

La fel de rapid în a-şi nega acţiunile a fost şi în urmă cu o lună, la Congresul PSD în urma căruia acesta a fost numi secretar general al partidului. Potrivit unor imagini Mihai Fifor este surprins că îl bate peste umăr şi îl felicită pe unul dintre delegaţii social-democraţi care l-au huiduit pe Marian Oprşian, determinându-l pe acesta să părăsească scena. Confruntat cu imagile chiar de Marian Oprişan, Fifor a născocit imediat o altă variantă şi a explicat că de fapt îi mulţumea delegatului care i-ar fi transmis că îl va vota.

Duplicitar

La începutul lunii iunie, Mihai Tudose a dezvăluit, a păstrat două hârtieii semnate de Mihai Fifor, în calitate de ministru al Apărării. În cea transmisă către el, vicepremierul îi comunica că este bine ca statul să preia acţiunile de la şantierul naval Mangalia, în timp ce în cealaltă scrisoare, destinată ministrului Economiei de la acea dată, Gheorghe Simion, susţinea contrariul.

Mihai Fifor a fost la fel de duplicitar şi în relaţia cu liderii PSD. După ce a fost lansat de Victor Ponta, în 2016 Fifor intra în graţiile lui Liviu Dragnea. Actualul vicepremier avea să semneze mai târziu scrisoarea puciştilor în care se cerea demisia lui Liviu Dragnea. După ce scrisoarea nu a produs niciun efect, Fifor s-a dat peste cap şi a negat faptul că a semnat-o şi a declarat că „eu nu pot să mă dezic vreodată sau să plec de lângă liderul de partid vreodată“. Azi e în tabărăVioricăi Dăncilă.

Vrea spionaj în uniforme

În aceeaşi zi în care a fost numit ministu interimar la Interne, Mihai Fifor a reuşit să se facă remarcat printr-o dispoziţie controversată. Vicepremierul a cerut ca „toate efectivele poliţieneşti, cu excepţia DIPI (Departamentul de Informaţii şi Proteţie Internă, fostul Doi şi-un sfert – n.r), vor desfăşura activităţile de serviciu în uniformă”. Efectele comice s-au văzut chiar a doua zi, după ce poliţiştii care s-au prezentat la muncă joi dimineaţă la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mehedinţi au fost trimişi acasă să renunţe la hainele de vară pentru a se echipa cu uniforma oficială. Ordinul ministrului a fost criticat de Traian Berbeceanu, fostul comandat al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba. „Ce bine că a început reformarea Poliţiei, chiar de azi! Aştept cu interes să-i văd pe colegii de la Operaţiuni Speciale «camuflaţi» în uniforme în timpul unei acţiuni de filaj. Şi pe băieţii de la Antidrog purtând mândri însemnele siguranţei şi încrederii în timpul unei livrări supravegheate de «droage». Bravo, bosulică! Orice reformă adevărata începe cu puţină căprărie”, a precizat Berbeceanu pe Facebook.



Bâlbe cu 112

Ministrul interimar de Interne a declarat miercuri-seara, la Antena 3, că vrea să treacă Serviciul 112 din subordinea STS în curtea Guvernului. Până dimineaţă s-a răzgândit. „Eu nu am spus să treacă 112 la MAI, eu am spus altceva şi repet: am vorbit despre integrarea dispecerizării. Chiar în dimineaţa asta am avut o discuţie destul de îndelungată cu Raed Arafat, am dat deja dispoziţiile necesare. Pentru Bucureşti, pentru că începem cu Bucureştiul cu această integrare, vom avea pe acelaşi loc 112, vom avea Ambulanţa, SMURD-ul, pompierii şi ce lipsea din această arhitectură, lipsea Poliţia. Cum, de ce nu s-a reuşit această integrare până în momentul de faţă, nu vreau să comentez, cert este că prin ordinul meu lucrul acesta se va petrece până în 8 august, adică va veni şi Poliţia alături de structurile de care vorbeam, pentru a elimina orice fel de întârziere, orice fel de reacţie întârziată“, a declarat Mihai Fifor, la sediul MAI. Ministrul a exemplificat şi cum va funcţiona noul sistem integrat: „Un om care sună la 112 face primul contact cu operatorul STS, care în 10-20-30 de secunde face o redirecţionare către Poliţie, Ambulanţă, instituţia abilitată să aibă prima intervenţie“.

Mihai Fifor a susţinut că poliţistul care i-a răspuns Alexandrei avea la momentul respectiv trei apeluri în acelaşi timp, dintre care unul privind un caz de violenţă domestică, în care existau indicii că s-ar fi putut comite crimă.

Aştept cu interes să-i văd pe colegii de la Operaţiuni Speciale «camuflaţi» în uniforme în timpul unei acţiuni de filaj. Traian Berbeceanu, fost şef BCCO Alba

