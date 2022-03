SONDAJ 75% dintre români cred că Rusia este principala vinovată de războiul din Ucraina. 4 din 5 români sunt de acord cu sancţiunile SUA şi UE faţă de Moscova

„Am finalizat primul sondaj cu date culese intre 2-7 martie 2022, după invazia Rusiei asupra Ucrainei. Este un sondaj realizat într-un context puternic încărcat emoţional, prin urmare trebuie tratat ca atare. Însă rezultatele merită întreaga atenţie.Marea majoritate a romanilor (75.2%) considera ca Rusia este principalul vinovat pentru războiul din Ucraina şi doar 4.6% consideră că vinovată este Ucraina. 7.9% cred că vinovate sunt ţările occidentale, iar 10.6% nu pot aprecia. 1.7% nu răspund. Votanţii PNL (90%), USR (87%) si PSD (86%) cred acest lucru în proportii semnificativ mai mari decat votantii AUR (67%)”, scrie pa pagina sa de Facebook Remus Ştefureac, reprezentantul Grupului de Gândire Strategică şi director al INSSCOP.

Surse: Facebook Remus Ştefureac

„De asemenea, marea majoritate a romanilor (79.2%) sunt de acord cu sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii împotriva Rusiei (59,4% sunt total de acord cu sancţiunile, iar 19,8% oarecum de acord). 14.1% sunt oarecum sau total împotriva sancţiunilor (4,5% oarecum împotrivă, iar 9.6% total împotrivă). CEA MAI MARE SURPRIZĂ este legata de perceptia direcţiei în care merge tara.

Desi in ultimele luni, o direcţie bună era indicată de o parte tot mai mică a populaţiei, agresiunea Rusiei ne-a adus aminte multora dintre noi cât de importantă este apartenenţa noastra la NATO&UE care ne protejează pacea, linişitea, viaţa şi ce înseamna aceasta umbrela de scuritate şi dezvoltare pentru direcţia corectă a ţării.

Tocmai de aceea, Ponderea românilor care percep o direcţie bună a ţării după declanşarea războiului din Ucraina aproape că s-a dublat.”, mai explică Ştefureac.

„Pare paradoxal, însa bănuiala mea e că tocmai comparatia cu situatia disperata a Ucrainei a trezit ceva în noi şi a dus la perceperea mai clară de către populaţia României a avantajelor noastre reale. In plus, cu totii am vazut infinite dovezi de bunatate si mobilizare excepţională ale oamenilor in sprijinul refugiatilor ceea ce este posibil să fi influenţat pozitiv modul în care românii îşi evaluează astăzi propria ţară. Poate este doar o emoţie de moment, iar peste cateva saptamani vom reveni la cifrele obisnuite de pesimism cronic alimentate de implicaţiile socio-economice ale războiului. Sau poate că nu este doar un blitz temporar şi asistam la un moment de inflexiune în care vom învăţa cu toţii să apreciem mai mult părtile bune ale României euro-atlantice şi mai ales să le varificăm mai eficient (aici, responsabilitatea principală revine celor care ne conduc, dar şi fiecăruia dintre noi)”, a mai arătat directorul INSCOP.

Sondajul INSCOP MONITOR reprezentativ la nivel naţional a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield în cadrul unui proiect iniţiat de STRATEGIC Thinking Group/Grupul de Gândire Strategică. Datele au fost culese prin interviuri telefonice în perioada 2-7 martie 2022 pe un eşantion de 1077 de respodenţi. Eroarea maximă admisă este de +/-3%.