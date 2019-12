Sesizările depuse de PSD pe cele două legi pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea vor fi dezbătute de CCR în 29 ianuarie

Reprezentanţii CCR au anunţat, marţi, că sesizarea referitoare la proiectul de lege care prorogă unele termene din justiţie şi cea referitoare la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane au primit termen de judecată în 29 ianuarie.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat, luni seară, că au fost depuse cele două sesizări la Curtea Constituţională care vizează două dintre legile pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea.

"Ce am decis azi am şi făcut: am depus cele două sesizări la Curte pe cele două legi deja asumate. Mi se pare o greşeală democratică, nu vreau să intru în detalii juridice”, a spus, luni seară, Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă.

PSD a contestat la CCR legea care abrogă OUG 51/ 2019 şi legea care prorogă unele termene din justiţie.