Scântei: „PNL a depus amendamente la Legea de desfiinţare a SIIJ, menite să elimine superimunităţile magistraţilor”

„Senatorii liberali membri ai Comisiei juridice au depus, încă de vineri, amendamente la Legea de desfiinţare a SIIJ, menite să elimine superimunităţile acordate magistraţilor prin forma adoptată de Camera Deputaţilor. Demersul PNL este neechivoc si reprezintă un impuls pentru desfiinţarea de îndată a SIIJ”, a scris Iuliana Scântei, luni pe Facebook.

Senatoarea PNL a mai spus că forma finală a legii privind desfiinţarea SIIJ trebuie să aibă acordul coaliţiei.

„Precizăm că forma finală a legii de desfiinţare a SIIJ are nevoie de acordul coaliţiei şi suntem încrezători că vom avea susţinerea partenerilor de guvernare. Pentru o mai temeinică fundamentare a deciziei, Coaliţia are nevoie şi de opinia Comisiei de la Veneţia care a fost sesizata de Ministrul Justitiei Stelian Ion. În cazul în care răspunsul Comisiei de la Veneţia va fi publicat după finalizarea sesiunii ordinare a Senatului, aşa cum am anunţat încă de săptămâna trecută, PNL solicită organizarea unei sesiuni extraordinare pentru desfiinţarea SIIj, astfel încât ridicarea mecanismului MCV să devină o realitate şi pentru România”, a completat Scântei.

Dan Barna a spus că USR PLUS vrea ca Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie să fie desfiinţată în această sesiune parlamentară sau într-o sesiune extraordinară în luna iulie.

