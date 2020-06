Scandal în cadrul Opoziţiei din Capitală. Violeta Alexandru: Cei doi lideri ai USR şi PLUS Bucureşti au lansat, din senin, un atac la adresa PNL Bucureşti

„Cei doi lideri ai USR şi PLUS Bucureşti au lansat astăzi, din senin, un atac la adresa PNL Bucureşti şi în general la adresa PNL pentru că fac referiri şi la alte localităţi. M-a mirat atitudinea lor. Credeam că dialogul nostru este în plină desfăşurare, spre binele Bucureştiului care trebuie să iasă din subdezvoltarea în care ne-a adâncit PSD în aceşti ani”, a declarat Violeta Alexandru.

Liderul PNL s-a declarat mâhnită de declaraţia comună a celor doi preşedinţi ai USR şi PLUS. „Sunt mâhnită când citesc recentele declaraţiile USR şi PLUS Bucureşti. Ne menţinem disponibilitatea de continua dialogul iar susţinerea de către PNL, USR şi PLUS a candidaturii lui Nicuşor Dan pentru Primăria Capitelei rămâne un foarte bun punct de la care să continuăm discuţiile începute. Pe bază de respect reciproc. PNL Bucureşti va face tot posibilul pentru a scăpa Capitala de PSD. Şi putem!”, mai explică Violeta Alexandru în postarea de pe Facebook.

Liderii USR şi PLUS Bucureşti au lansat împreună, marţi, un atac la adresa PNL, acuzându-i pe liberali că au negociat funcţii cu Gabriela Firea. Claudiu Năsui, preşedintele USR Bucureşti, şi Vlad Voiculescu, preşedintele PLUS Bucureşti, au postat pe Facebook un mesaj comun în care solicită PNL să rupă "orice legătură cu primăriile controlate de PSD".