Raluca Turcan, despre conflictul din PNL: E nevoie de reformă. Dacă slăbim partidul, riscăm să nu mai avem susţinere parlamentară. Ar fi o catastrofă

Raluca Turcan s-a arătat rezervată cu privire la discutarea problemelor de partid în mod public pentru a nu pierde încrederea oamenilor:

„Aş dori, cât timp am sigla Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în spate, să vorbesc doar de chestiuni care ţin de Ministerul Muncii. Ca membru al Partidului Naţional Liberal, îmi doresc să conştientizăm toate problemele care există în PNL. Să ni le spunem în interiorul partidului astfel încât, după viitorul Congres, PNL să iasă întărit. Mi-ar părea rău ca, până la Congres, să purtăm mai multe discuţii în spaţiul public şi mai puţin în interior şi după aceea să ne vină foarte, foarte greu să ne revenim şi să recâştigăm încrederea oamenilor în Partidul Naţional Liberal.” a declarat într-o intervenţie la Digi.24.

În plus, întrebată dacă Ludovic Orban ar trebui să plece din partid, Raluca Turcan a afirmat că PNL are nevoie de o „împrospătare”, însă orice fel de reformă se va discuta în interior, în semn de respect pentru membrii „de bază” ai partidului: „Tocmai v-am rugat să acceptaţi ca tot ceea ce ţine de reforma Partidului Naţional Liberal, care are nevoie de o împrospătare, să se discute în interiorul partidului, pentru că e un semn de eleganţă faţă de membrii de bază ai partidului naţional liberal, de la firul ierbii, oameni care au muncit foarte mult în campaniile electorale şi care aşteaptă de la liderii politici să discute toate aceste subiecte în interior, la modul aplicat, astfel încât să obţinem şi rezultate.” a mai spus aceasta.

Mai mult, ministrul Muncii a declarat că nu există un scandal în PNL, pe primul loc fiind responsabilităţile de guvernare, având în vedere că partidul pe care îl reprezintă se află la putere. Conchizând, aceasta a amintit de coaliţia de guvernare şi cum slăbirea partidului ar atrage cu sine şi o eventuală pierdere a sprijinului parlamentar.

„N-aş vrea să spun că există un scandal în PNL. Există voci care au opinii, să spunem, diferite faţă de vocea preşedintelui Partidului Naţional Liberal, dar până la scandal mai este o cale lungă şi cred cu tărie că priorităţile ţării sunt priorităţile de guvernare cu un Partid Naţional Liberal puternic în spate. Aşadar, eu ca ministru sunt obligată să pun pe primul loc probleme ce ţin de guvern şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi în acelaşi timp să garantez că PNL se întăreşte şi, prin coaliţia de guvernare, poate să ofere şi în Parlament sprijinul de care Guvernul are atâta nevoie. Pentru că dacă noi slăbim partidul, riscăm să ajungem în situaţii în care iarăşi Guvernul să nu mai aibă susţinere parlamentară, ceea ce ar fi o adevărată catastrofă şi nimeni nu ne-ar ierta pentru asta.” a mai adăugat Raluca Turcan.

