Preşedintele Klaus Iohannis se întâlneşte cu premierul şi cu titularii ministerelor deţinute de PNL

„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, va avea vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu Prim-ministrul României, Florin Cîţu, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, şi ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.





Klaus Iohannis s-a întâlnit joi, la ora 15:00, cu premierul Florin Cîţu, ciceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Claudiu Năsui, ministrul Justiţiei, Stelian Ion, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ciprian Teleman.





Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ciprian Teleman, a declarat, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni, că preşedintele Klaus Iohannis le-a cerut miniştrilor să-şi asume reforme în mod curajos.” Şi vom face acest lucru”, a afirmat ministrul.





”După-amiază, alături de prim-ministrul Florin Cîţu şi vicepremierul Dan Barna, am participat însoţit de colegii mei, miniştri din USR PLUS, la o întâlnire cu preşedintele României, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit împreună despre priorităţile miniştrilor USR PLUS, iar preşedintele ne-a îndemnat să ne asumăm curajos reforme. Şi vom face acest lucru”, a scris, joi seară, pe Facebook, ministrul Ciprian Teleman.