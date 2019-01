Ponta, după plecarea lui Tudose din PSD: A fost dat jos din funcţie pentru că nu a ascultat de ordinele lui Dragnea de jefuire a economiei

„Mihai Tudose este binevenit in Echipa ProRomania / experienta lui politica si guvernamentala reprezinta un mare castig pentru proiectul nostru prin care vrem sa oferim o adevarata alternativa social democrata si profesionista la ceea ce avem azi in Romania!“, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.





Fostul premier a explicat faptul că e un moment delicat şi pentru Tudose, fiind un social-democrat vechi.

„Înţeleg insa foarte bine cat de delicat este acest moment pentru el / ca si mine a facut politica doar in PSD / ca si mine a luptat in zeci de campanii electorale alaturi de mij de oameni si nu si-a imaginat vreodata ca va fi obligat sa plece din propria “casa” din cauza unor traseisti si oportunisti care au confiscat PSD/ ca si mine s-a lasat inselat de cativa indivizi care i-au jurat “prietenie” si l-au injunghiat pe la spate fara scrupule/ sper sa reusim la ProRomania sa facem lucrurile bune de care electoratul are nevoie si sa evitam greselile pe care le-am facut impreuna“, a completat Ponta.

De asemenea, fostul premier a subliniat că PSD a ajuns să fie controlat de persoane venite din alte partide. „Plecarea lui Mihai Tudose este si un avertisment pentru cei care inca stau cu capul plecat in fata lui Dragnea, Valcov, Codrin si alti indivizi de teapa lor / Grindeanu a fost exclus din PSD pentru ca nu a ascultat de ordinele lui Dragnea de distrugere a Justitiei - Ponta a fost exclus din PSD pentru ca nu a votat motiunea de cenzura contra lui Grindeanu - Tudose a fost dat jos din functie pentru ca nu a ascultat de ordinele lui Dragnea de jefuire a economiei ! Aţi rămas cu Dăncila şi Vâlcov! Treziţi-vă!“, a conchis Ponta.





