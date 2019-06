Liviu Pleşoianu, înainte de congres, acuzaţii la adresa premierului: PSD şi-a pierdut independenţa. E dependent de sfetnicii doamnei Dăncilă

„Am venit să transmit un mesaj care, în ce mă priveşte e acelaşi mesaj din ultimii ani. Eu nu mi-a schimbat discursul şi nu am de gând să o fac. Azi la Congres vorbesc candidaţii şi am ţinut neapărat să fac mesajul auzit. Nu iau în calcul o retragere din cursă. Pe doamna Dăncilă o avantajează, evident. E posibil ca doamna Dăncilă să devină azi preşedinte plin al PSD. Rămâne de văzut cum vor reacţiona oamenii. Nu, nu plec din partid dacă va câştiga doamna Dăncilă. Este consistent numărul. Dacă vorbim despre bază, despre oamenii simplii ei sunt profund nemulţumiţi de ce se întâmplă. Se întâmplă că oamenii care susţin partidul au fost trataţi oribil şi mi se pare absolul imoral şi urât să le întoarcem spatele“, a declarat Liviu Pleşoianu, aluzie la faptul că PSD a schimbat discursul referitor la Justiţie şi atacurile la adesa partenerilor occidentali.

Deputatul a subliniat că sub concerea Vioricăi Dăncilă, PSD ş-a pierdut independenţa.„În momentul de faţă PSD şi-a pierdut independenţa. E dependent de tot felul de sfetnici pe care îi are doamna Dăncilă. Când am mers s-o înfrunt pe doamna Kovesi la Bruxelles, doamna Dăncilă era alături de mine. Acum ne spune că nu îşi mai aminteşte nimic, a fost plecată din ţară 9 ani”, a afirmat Liviu Pleşoianu înainte de Congresul PSD.

