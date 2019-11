Paleologu, despre războiul cu Liiceanu: Nici la înmormântarea tatălui meu nu a catadicsit să vină. E o ranchiună de 21 de ani

„Ranchiuna domnului Liiceanu este veche de 21 de ani. De unde vine asta. În 98 am avut o divergenţă de opinie în legătură cu bombardamentele NATO din Iugoslavia, am fost uşor ironic la adresa dânsului dar nu mi-a iertat asta niciodată. Nici cu tatăl meu nu a mai avut legături, la înmormântarea tatălui meu nici nu a catadicsit să vină, cărţile tatălui meu nu a mai vrut să le preia în editura sa. Nu-i nicio pagubă, să ne înţelege. Noi nu am mai vorbit niciodată de atunci. Şi uite că mi-a plătit o poliţă, crede el că e cel mai bun moment acuma”, a explicat Theodor Paleologu.

Acesta din urmă a mai explicat apoi că Liiceanu foloseşte aceleaşi cuvinte şi formule de laudă pentru Dan Barna precum cele pe care le-a folosit pentru Mugur Isărescu sau Traian Băsescu atunci când aceştia au candidat la prezidenţiale.

„Pe de altă parte, dânsul cu aceleaşi cuvinte, pe care le are la adresa domnului Barna, a susţinut şi alţi candidaţi. Şi pe Isărescu şi pe Băsescu. Şi sunt exact aceleaşi formule pe care le utilizează de fiecare dată când susţine pe cineva”, a adăugat Paleologu.

Reacţia acestuia vine în contextul în care Gabriel Liiceanu a publicat în urmă cu câteva zile un articol în care afirmă că Paleologu favorizează intrarea în turul doi al prezidenţialelor a Vioricăi Dăncilă prin sabotarea şanselor lui Dan Barna.

„In campania electorala actuala, Toader Paleologu aduce o nota de pitoresc. Seamana cu un copil care tine mortis sa se joace de-a oamenii mari. Ca sa atraga atentia, face giumbuslucuri si-si pierde simtul ridicolului. Avand in minte mari topoi literari, isi inchina campania memoriei tatalui, invoca, incurcandu-le intre ele, personaje din Iliada, face parada de citate latinesti la care electoratul ar urma sa freamate de emotie, le vorbeste romanilor despre cultura armelor… E fericit sa vorbeasca si sa se vorbeasca despre el”, a mai spus Liiceanu despre Paleologu.

Interviul integram cu candidatul PMP la prezidenţiale: