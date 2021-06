Orban: „Voi fi preşedintele PNL!” De ce consideră că este mai bun decât Florin Cîţu pentru şefia partidului

Aflat în campanie internă în judeţul Gorj, Ludovic Orban a fost întrebat vineri, într-o conferinţă de presă, de ce consideră că merită mai mult decât contracandidatul său, Florin Cîţu, postul de preşedinte ale PNL. Orban declarat că simte pulsul partidului, că îl cunoaşte foarte bine, astfel încât să propună deciziile cele mai bune, că are o mare experienţă în politică, dar şi faptul că nu a devenit mai rău atunci când s-a confruntat cu înfrângeri şi nu şi-a pierdut minţile când a ajuns într-o funcţie publică. De asemenea, liderul PNL a subliniat că este nevoie de multă experienţă şi cunoaştere pentru a menţine coeziunea unei Coaliţii „dificile”.

„Mi-ar lua 24 de ore să vă povestesc. În primul rând, cunosc partidul foarte bine. Cunosc parlamentarii, primarii, preşedinţii de Consilii Judeţene, echipele de conducere judeţene, echipele locale. Simt partidul, îi simt pulsul şi am capacitatea de a lua toate informaţiile necesare pentru a propune deciziile cele mai bune. Am o mare experienţă, acumulată în 30 de ani. În politică trebuie să iei decizii şi am un sistem de a lua decizii care s-a arătat benefic pentru partid. De asemenea, este nevoie de nişte calităţi umane. Pe mine faptul că am ajuns în funcţii publice nu m-a făcut să-mi pierd minţile şi atunci când am avut înfrângeri n-am devenit mai rău. Am încercat să învăţ din înfrângeri, iar atunci când am avut victorii am încercat să gestionez victoria fiind generos cu cei care au pierdut. (...)

Pentru mine nu există un delict de opinie. Faptul că un om a avut altă opinie decât am avut eu nu a reprezentat un temei de persecuţie, discriminare sau de lată natură. Suntem într-o Coaliţie dificilă şi este nevoie de foarte multă experienţă în materie de negociere, de căutare a punctelor comune, de menţinere a coeziunii Coaliţiei. Este nevoie de multă experienţă şi cunoaştere.

Nu în ultimul rând, este vorba de capacitatea de a pune în practică un program şi de a atinge nişte obiective. Sunt un om care munceşte enorm în situaţii grele şi am mare experienţă administrativă în guvernare, un nivel de cunoaştere a fiecărui domeniile mult peste medie, lucru care ma ajută sa am capacitatea de a analiza diferitele situaţii şi de a găsi soluţii. Asta aşa pe scurt”, a transmis preşedintele PNL.



Întrebat de presa locală daca crede că premierul Florin Cîţu este prea sigur pe o eventuală victorie, Orban a mai spus: „Voi fi preşedintele PNL. Trebuie să-şi repete de 20 de ori. Ca să-i convingi pe alţii trebuie să fii tu convins. Probabil acum este în faza în care trebuie să se convingă pe sine ca să poată să-i convingă şi pe alţii".

Congresul Partidului Naţional Liberal va avea loc pe 25 septembrie. În cursa pentru şefia partidului s-au înscris Ludovic Orban, actualul preşedinte al PNL şi preşedinte al Camerei Deputaţilor, şi premierul Florin Cîţu.