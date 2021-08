Orban spune că susţinătorii săi au fost daţi afară din PNL "pentru delict de opinie"

"Eu am avut modestia să nu pun «echipa câştigătoare», deşi, ca preşedinte al Partidului Naţional Liberal, am condus echipa Partidului Naţional Liberal la victorie, la câştig. Numai cine are ochelari de cal şi nu vrea să vadă lucrul respectiv nu vede evidenţa. Evidenţa este foarte clară: am luat partidul după în dezastru electoral în alegerile parlamentare din 2016 - în care partidul a luat 20%, iar PSD a luat 46,5% în alegeri având o reprezentare parlamentară de aproape 48% în Parlamentul României - partid care era lipsit de încredere, demoralizat, destul de fracţionat, cu foarte multe probleme adunate în sine şi, printr-un efort enorm pe care le-am depus alături de colegii mei, totuşi am redat încrederea în victorie şi am obţinut succese electorale la care nimeni nu se aştepta. Eu cred că după asta trebuie măsurată activitatea, nu după aprecieri subiective. Oricum, atâtea jigniri câte am suferit în această campanie, nu din partea PSD, că PSD stă şi se uită de pe margine, cred că se bucură la fiecare postare pe care o mai face unul sau altul dintre colegii mei care neagă ei rezultatele Partidului Naţional Liberal şi mai ales superioritatea pe care a dobândit-o Partidul Naţional Liberal în încredere şi în intenţie de vot în perioada în care am condus partidul. Eu le spun simplu colegilor mei: vreţi să continuăm pe această linie, candidatura mea este la dispoziţia Partidului Naţional Liberal. Oricine gândeşte raţional ştie că pe 25 septembrie nu se alege nicio echipă câştigătoare, pe 25 septembrie se alege preşedintele Partidului Naţional Liberal la Congres. Este o competiţie între mine şi Florin Cîţu", a declarat Ludovic Orban, luni seară, la B1 Tv.

El a susţinut că PNL este reprezentat de oamenii care au câştigat alegerile locale, de edilii liberali, de echipa de parlamentari, dar şi de simplii membri care "nu ies toată ziua pe televiziunile naţionale", el considerând drept "lipsă de respect" atitudinea de a-i "desconsidera" pe simplii membri de partid.

Orban consideră că modul de a conduce un partid conform căruia "îi rad pe cei care sunt împotriva mea" nu este "specific unui partid democratic" şi, în acest context, reclamă faptul că oameni "din baza PNL" care îl susţin îi spun că sunt ameninţaţi că şi vor pierde funcţia "pentru delict de opinie".

Mama ascultă manele alături de fiul ei de 5 ani şi trage dintr-o ţigară. Pe fundal, se aud sirene, dar femeia le ignoră. După 3 minute şi jumătate, live-ul pe Facebook este întrerupt brusc de bătăi în uşă. "Ia vezi, Alino, cine e! Alino! Vezi cine buşeşte în halul ăla!". Sunt jandarmii. Au venit s-o anunţe că gemenii ei, o fetiţă şi un băiat de doi ani şi două luni sunt în faţa blocului.

Gemenii erau în dormitor. S-ar fi urcat pe o masă aflată chiar în faţa geamului. O femeie care trecea prin zonă n-a apucat să-şi ferească copilul de ce urma să vadă. Gemenii au căzut la 20-30 de secunde unul după altul, în faţa lor.

Primul apel la 112 a fost la ora 20 şi 48, cu 7 minute înainte ca mama gemenilor să intre în live pe Facebook. Femeia a susţinut că, în momentul tragediei, făcea, de fapt, curăţenie în altă cameră. De două zile, se mutase cu chirie în bloc, împreună cu actualul iubit şi cu o prietenă. Bărbatul nu era în apartament în momentul tragediei.

Fostul soţ al femeii acuză că gemenii ar fi fost aruncaţi de la fereastră

Fostul soţ o acuză pe prietena ei că i-a aruncat copiii de la geam, însă poliţiştii nu iau în calcul varianta. Ştefan Gabriel Preda, tatăl gemenilor: ”Cealaltă era în cameră unde au fost copiii, unde s-a întâmplat accidentul. Posibil să-i fi aruncat respectiva”.

Mama gemenilor a fost luată de mică în plasament. Cea care a crescut-o susţine că se droga şi nu avea grijă de copii.

Bunica gemenilor: ”Ştia şi primăria din comună, i-au venit amenzi de la prostituţie sau cum Dumnezeu se zice. N-am mai vorbit cu ea că am bătut-o că mi-a luat copiii şi a plecat şi mi-a dat block la număr, cred că este vreo lună de zile”.

Marius Andrei Pilică, unchiul copiilor: ”De când au apărut copiii ăştia doi, s-a schimbat tot la ea: prostituţie, umblă cu tot felul de băieţi”.

Mama gemenilor căzuţi de la fereastră nu era sub influenţa drogurilor ori a băuturii

Analizele au arătat că femeia nu era nici drogată, nici băută. A fost internată la psihiatrie pentru a se stabili dacă are discernământ.

Violeta Tănase, Spitalul de Urgenţă Ploieşti: ”Mi s-a părut foarte teatrală şi parcă mai puţin îndurerată decât m-aş fi aşteptat. Am fost noi marcaţi într-un mod greu de descris în cuvinte. Noi, lucrătorii din Urgenţă”.

Corina Nicola, DGASPC Prahova: ”Familia n-a fost identificată în evidenţa noastră, n-au mai fost situaţii”

mpresionaţi de soarta celor doi frăţiori, oamenii au adus ursuleţi şi au aprins lumânări, în faţa blocului. ”Cum să nu te macine să vezi prostia omenească în halul ăsta. Mă-sa avea alte treburi, nu făcea curăţenie”/”Am tremurat, am plâns”/ ”Am rămas impresionaţi şi am vrut şi noi să transmitem un gând bun”.

Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Cel de-al treilea copil al femeii a ajuns acum la tată.