Orban o sprijină pe Violeta Alexandru: „E o susţinere pentru loialitate, coloană vertebrală, cuvânt”. Ce acuze îi aduce lui Ciucu

„Nu am obiceiul la conferinţe de alegeri să susţin un candidat. În toate conferinţele judeţene la care am fost nu mi-am exprimat făţiş susţinerea pentru un candidat pentru că în calitate de preşedinte PNL am considerat că este dreptul fiecărui membru al partidului să aleagă conducerea PNL în fiecare filială. La această conferinţă în schimb îmi voi exprima opţiunea”, a transmis Orban.

El a explicat de ce o susţine pe Violeta Alexandru.

„În urmă cu aproximativ o lună, am început discuţiile cu Ciprian Ciucu pentru o susţinere reciprocă şi pentru a identifica o soluţie pentru Bucureşti. Discuţiile s-au materialiat într-un protocol, semnat de domnul Ciucu, de încă trei preşedinţi de filiale de sector: Sectorul 1, Sectorul 3, Sectorul 5 şi contrasemnat de mine. La o zi după semnarea protocolului, eram la o conferinţă judeţeană, a venit un coleg care mi-a spus consternat că Ciucu şi-a depus candidatura în prezenţa premierului Florin Cîţu şi susţinut de colegii din Sectorul 2 şi Sectorul 6. Nu voi da publicităţii acest protocol şi nu am vrut să mă refer la el şi nu m-aş fi referit niciodată dacă acest lucru nu l-ar fi făcut Ciprian Ciucu”, a declarat Orban.

Acesta a mai precizat că susţinerea sa pentru alegerile din PNL Bucureşti merge către loialitate, coloană vertebrală, cuvânt.

„Trebuie să vă spun că am decis să vă anunţ că susţinerea mea clară este pentru Violeta Alexandru. E o susţinere pentru loialitate, coloană vertebrală, cuvânt, respectul faţă de cuvântul dat, pentru muncă, pentru devotament, pentru dăruire, pentru sacrificiu de sine. Este opţiunea mea pentru acel om care poate cu adevărat să îi reprezinte pe toţi liberalii din Bucureşti şi să ducă PNL spre victorie în 2024”, a mai afirmat Orban.

În discursul său, preşedintele PNL a menţionat că Bucureştiul este dragostea sa şi poate deveni o capitala economică şi turistică din Europa Centrală şi de Est.

„V-aş vorbi despre Bucureşti, ce trebuie făcut aici. Bucureştiul e dragostea mea, Bucureştiul poate deveni capitala eonomică, administrativă şi capitala turistică a întregii Europei Centrale şi de Est”, a mai transmis Orban.