Orban, despre afirmaţiile lui Voiculescu privind raportarea deceselor de COVID: Bate câmpii

Întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută în Maramureş, cum comentează afirmaţiile fostului ministu al Sănătăţii conform cărora decesele COVID nu sunt raportate corect, Orban a replicat: "Bate câmpii. E un sistem de... nici nu pot să intru pe asemenea, cum să spui aşa ceva? Ai fost ministru patru luni şi să te trezeşti că... n-a dat niciun exemplu concret".





„Prin declaraţiile de ieri fostul ministru al Sănătăţii mi s-a părut că trece în băncile opoziţiei, alături de AUR şi PSD, dând apă la moară la toate aserţiunile fără niciun fundament, toate minciunile şi dezinformările care au apărut de-a lungul timpul privitoare la acest subiect. E o aberaţie, n-are niciun fel de bază i de altfel nu a prezentat niciun fel de argument pe tema asta", a susţinut Orban.





Vlad Voiculescu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că există diferenţe fundamentale între decesele raportate de COVID şi cele reale.





„Avem un ministru interimar al Sănătăţii care nu ştiu cât timp are, dar sunt câteva lucruri la care lucram, respectiv le investigam. O să-l rog pe domnul ministru interimar, care ocupă de asemenea funcţia de prim-ministru, să revadă metodologia făcută sub conducerea PNL anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID-19. Nu aş vrea să arunc cu numere pentru că nu am reuşit să documentăm acest lucru, dar investigaţia noastră ne arată că există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale”, a afirmat Voiculescu.





Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu afirma, vineri seară, referitor la raportarea deceselor de coronavirus, că nu se cunoaşte adevărata amplitudine a diferenţelor între cifre, dar, comparând doar la nivelul unui spital, au rezultat ”diferenţe semnificative”. Voiculescu atrage atenţia că nu s-a referit la ”morţi acunşi”.