Numărul 2 din UDMR face un pas în spate. Kelemen Hunor: Se retrage după formarea guvernului

„Suntem după doi ani dificili şi patru alegeri reuşite pentru UDMR. Sunt recunoscător colegilor mei şi voluntarilor noştri cu care am luptat împreună. În 2017 am fost ales preşedinte executiv al UDMR pentru doi ani, iar, după alegerile europarlamentare, mi-am continuat mandatul la cererea preşedintelui Uniunii. Atunci am stabilit ca, după alegerile parlamentare din 2020, să îmi închei această activitate", a scris Porcsalmi Balint, pe Facebook.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, pentru Agerpres, că nu trebuie să existe speculaţii în legătură cu renunţarea la funcţie a preşedintelui executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, întrucât este vorba de o înţelegere dintre cei doi, în contextul în care acesta are alte proiecte şi angajamente.

„Se retrage după formarea guvernului (Porcsalmi Balint - n red). Asta a fost decizia lui, nu de azi, nu de ieri. De fapt, când eu l-am invitat să facă parte din echipă, în 2017, la începutul anului, atunci a zis că vine, dar pentru doi ani de zile, că după aceea are alte proiecte. Şi, la rugămintea mea, a mai rămas încă un an şi un pic. După europarlamentare l-am rugat să rămână pentru anul 2020, că sunt două alegeri importante - locale şi parlamentare - şi a acceptat. Dar asta a fost înţelegerea. Eu aş fi vrut să mai rămână, cel puţin până la congresul de anul viitor, dar are alte proiecte, alte angajamente. Deci, nu trebuie căutat nimic altceva, am văzut fel de fel de speculaţii. Pur şi simplu, când a venit în 2017 a şi zis că vine pentru doi ani, am mai prelungit un an şi jumătate, dar atât", a declarat Kelemen Hunor.