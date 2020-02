Nicuşor Dan: Sunt optimist în privinţa unei candidaturi comune a opoziţiei / Violeta Alexandru: Suntem deschişi oricăror alianţe de opoziţie la PSD

În deschiderea conferinţei de presă Nicuşor Dan a făcut un sumar al problemelor din prezent ale Capitalei, precizând că „din iunie vom duce Bucureştiul în direcţia pe care loitorii ei o merită”. De cealaltă parte, Violeta Alexandru a afirmat că Nicuşor Dan este cel mai bun candidat pentru a coaliza forţele de opoziţie şi de a o învinge pe Gabriela Firea.

„Certitudinea pe care o avem este că Nicuşor Dan este soluţia câştigătoare. Suntem conştienţi că bucureştenii aşteaptă ca forţele de opoziţie să se coalizeze şi să nu propună candidat separat. Nicuşor Dan e cel mai bine plasat pentru a o învinge pe Firea şi PSD. Toţi liderii măsuraţi în sondaj îl vor susţine pe Nicuşor Dan. Trebuie să dăm Bucureştiului un primar care va face treabă”, a precizat liderul PNL Bucureşti.

„Din această seară începem pregătirile pentru susţinerea lui Nicuşor Dan”

Întrebată despre posibilitatea alianţelor la alegerile locale şi cu alte partide, Violeta Alexandru a explicat că formaţiunea sa este deschisă oricăror forţe de opoziţie împotriva PSD-ului.

„Nu numai că e posibil, este dezirabil. Suntem deschişi în continuare oricăror actori care constituie azi opoziţia la PSD. Noi am fost hotărâţi, am avut discuţii interne imediat după ce am primit rezultatul sondajului. Aşteptăm şi de la celelalte formaţiuni politice aceeaşi determinare. Începem din această seară pregătirile pentru Bucureşti pentru susţinerea candidatului Nicuşor Dan”, a adăugat aceasta.

Săgeţi către PLUS

Întrebat despre locurile din Consiliul General, Nicuşor Dan a precizat că partidele vor fi cele care trebuie să negocieze între ele.

„Eu sunt disponibil pentru orice astfel de discuţie însă nu sunt eu cel mai în măsură. Sunt un candidat independent care azi are susţinerea PNL şi USR. Negocierea efectivă trebuie să o aibă partidele între ele”, a explicat acesta.

Mai departe, întrebat dacă s-a mai întâlnit astăzi cu Vlad Voiculescu, aşa cum era programat, în urma anunţului de dimineaţă al lui Ludovic Orban, Nicuşor Dan a afirmat că da. În ce priveşte subiectele discuţiilor dintre cei doi şi o posibilă retragere al lui Vlad Voiculescu, Nicuşor Dan a dezvăluit doar că decizia este la conducerea PLUS

„Este o decizie pe care din care am înţeles, e singurul lucru pe care îl redau, e o chestiune care nu ţine de Vlad Voiculescu, ci ţine de partidul care i-a dat susţinerea, adică de PLUS”, a afirmat Nicuşor Dan.