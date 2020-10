Nicuşor Dan, despre posibilitatea unui al treilea viceprimar: Legea nu permite. Discuţia este închisă

„S-a rostologit o ştire, care nu are nici un fel de fundament, legată de un al treilea viceprimar. În acest moment, noi funcţionăm după o lege, Codul administrativ şi Codul administrativ spune că Primăria Capitalei are doi viceprimari şi protocolul semnat de PNL şi USR-PLUS vorbeşte de un viceprimar de la PNL şi un viceprimar de la USR PLUS. PNL şi l-a desemnat pe Sebastian Bujduveanu acum câteva zile, USR-PLUS şi l-a desemnat încă de acum câteva luni pe Vlad Voiculescu. Deci pe ceea ce înseamnă viceprimari discuţia este închisă”, a declarat Nicuşor Dan joi la RFI.

Referitor la Consiliul General, Nicuşor Dan a spus că ar dori ca din majoritatea care se va forma să facă parte şi PMP, alături de PNL şi USR-PLUS.

„În ceea ce priveşte majoritatea din Consiliul General, aici ştiţi că sunt 55 de consilieri, majoritatea simplă este de 28 de consilieri. PNL şi USR-PLUS au împreună 29 de consilieri, deci cu unul mai mult decât majoritatea. PMP are cinci consilieri şi da, mi-aş dori ca în majoritatea care va guverna Consiliul General să facă parte şi PMP, dar asta este o decizie pe care trebuie să o ia împreună, după ce este stabilită definitiv componenţa Consiliului General, e o decizie pe care s-o ia împreună consilierii celor trei partide. Mi-aş dori să fie şi PMP, din două motive. Unul: pentru a avea o majoritate mai largă, care să preîntâmpine absenţe sau incidente, care pot să apară oricând. Doi: pentru că împreună cu PMP putem să avem majoritatea şi la Consiliul Local al Sectorului 5, singurul la care în momentul ăsta PNL şi USR-PLUS nu pot să facă singuri majoritatea”, a conchis Dan.

PNL a votat luni, în BEX, să existe un protocol de colaborare între liberali şi PMP la nivel local. Biroul municipal al PNL a decis tot luni ca viceprimar din partea partidului să fie Stelian Bujduveanu. De la PLUS va fi viceprimar Vlad Voiculescu.

Ludovic Orban nu excludea duminică varianta ca cel de-al treilea viceprimar să fie Mihail Neamţu de la PMP.