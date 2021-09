Moţiunea, blocată în procedură. Orban anunţă că va pune pe rol acţiunea: O voi comunica Guvernului indiferent dacă va fi sau nu cvorum

"Voi convoca o altă şedinţă a birourilor parlamentare reunite, după care voi comunica Guvernului moţiunea de cenzură, indiferent dacă va fi sau nu va fi cvorum. Îmi voi îndeplini atributul constituţional şi voi informa guvernul. Nicio majoritate parlamentară, în 31 de ani, nu a împiedicat derularea procedurii moţiunii de cenzură. E prevăzută în Constituţie,e o instituţie democratică. Cenzurarea dreptului constituţional e un lucru pe care nu pot să-l accept", a declarat Ludovic Orban.

Afirmaţiile vin după ce birourile reunite ale parlamentului au rămas fără cvorum când s-a ajuns la punctul legat de moţiunea de cenzură, forul având atribuţia de a stabili calendarul.

Liderul Camerei Deputaţilor a detaliat modul în care s-au desfăşurat evenimentele după înregistrarea moţiunii de cenzură, criticând parlamentarii că nu au reuşit să întrunească cvorumul în cele trei şedinţe de după depunerea documentului. Orban a subliniat că liderul deputaţilor PSD a cerut includerea pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a punctului propus de PNL în care se contestau semnăturile strânse de AUR şi se cerea transmiterea către comisia de statut.

"PSD a decis să îşi retragă reprezentanţii din BPR, au plecat toţi cei 8 reprezentanţi ai PSD, rămânând parlamentarii celorlalte formaţiuni politice. Au fost 18 membri BPR prezenţi, au votat 9 „pentru”, 7 „împotrivă”, 2 parlamentari au fost prezenţi fără să voteze.Au fost prezenţi şi nu au votat: Ovidiu Ganţ şi subsemnatul, Ludovic Orban. Propunerea nu a fost adoptată. Votul se adoptă cu jumătate plus unul din cei prezenţi. După ce nu a fost adoptată această propunere, alţi colegi au plecat din sala de şedinţă, am rămas fără cvorum, nu am putut discuta punctul 3, prezentarea în BPR a moţiunii de cenzură. (..) Cristina Prună a propus ca parlamentarii semnatari, fizic sau online, să confirme faptul că au semnat moţiunea de cenzură. Se putea verifica în decursul unei ore", a completat liderul PNL.

USR PLUS şi AUR au depus, vineri, o moţiune de cenzură pentru demiterea lui Florin Cîţu şi a cabinetului condus de el.