Mihai Tudose a fost dus în stare critică la spital. Diagnosticul: infarct. Medicii decid la această oră dacă-l operează

În acest moment, medicii decid dacă-l operează sau nu. Mihai Tudose s-a plâns că se simte rău în ultima perioadă.

Mihai Tudose se afla într-un restaurant din Bucureşti. El avea o întâlnire cu colegii din Pro România, în condiţiile în care partidul urma să-şi prezinte lista pentru alegerile europarlamentare 2019.

Victor Ponta a transmis un mesaj de susţinere pe Facebook în care a mulţumit Ambulanţei şi echipajelor SMURD pentru intervenţie, subliniind apoi că partidul e alături de familia fostului premier.



„Sunt convins ca Mihai va fi bine / eram mai multi colegi alaturi de el la momentul in care nu s-a simtit bine ( din fericire Nicu Banicioiu era cu noi) / multumim celor de la Ambulanta si de la SMURD pentru interventia profesionista / am incredere in medicii care il trateaza in acest moment!



Suntem alaturi de familia lui si cu siguranta va fi totul bine / Il asteptam toti pe Mihai sa revina cat mai repede alaturi de Echipa ProRomania care are mare incredere si mare nevoie de el!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.



La Adevărul Live, Fostul premier Mihai Tudose a susţinut că, înainte de a pleca din PSD, s-a gândit să demisioneze din Parlament, ca să nu fie etichetat ca traseist. S-a răzgândit după o discuţie cu primarii din Brăila. Tudose susţine că Victor Ponta nu a ştiut că demsionează din PSD. „L-am întrebat pur şi simplu: Pot să depun adeziune la Pro România? Mă primeşti?“, susţine Tudose. Cât despre Dragnea, Tudose îl caracterizează succint: „El e statul paralel“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: