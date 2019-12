Mihai Goţiu îl acuză pe Dan Barna că încearcă să distragă atenţia de la „problemele cu excluderile abuzive”

„Din punctul meu de vedere e o încercare de distragere a atenţiei de la problemele legate de excluderile abuzive, dar şi o confirmare că epurările începute au şi substrat ideologic. Eu am intrat într-un partid deschis, care a candidat la alegerile din 2016 cu un program umbrelă. Printre altele, un partid care îşi asuma şi problematica de mediu, pe care, ulterior, am văzut-o, însă, minimalizată la anumite niveluri ale conducerii. O să lupt în continuare pentru a impune această prioritate (alături de altele) printre cele asumate expres şi fără dubiu de către USR. Iar protecţia mediului şi lupta cu schimbările climatice e transideologică, din punctul meu de vedere”, a afirmat Mihai Goţiu, citat de Mediafax.

Senatorul USR a mai adăugat că dacă Barna va „impune o ideologie prin referendum”, preşedintele ar trebui să o facă „cu demisia pe masă” şi că se gândeşte şi el, la rândul lui, să organizeze un referendum pentru asumarea partidului a problematicii de mediu ca prioritate majoră.

„Dacă Dan Barna vrea să impună o ideologie prin referendum, aruncând partidul într-o dezbatere care ne poate afecta grav şansele pentru alegerile locale, sper să o facă şi cu demisia pe masă, în caz că referendumul cade. De asemenea, mă gândesc serios dacă nu voi iniţia şi eu un refrendum pentru asumarea de către USR a problematicii de mediu ca prioritate majoră a partidului”, a mai adăugat Goţiu.

Marţi dimineaţă, Dan Barna a anunţat că declanşează un referendum intern pentru ca membrii USR să se pronunţe dacă vor o poziţionare a USR ca partid de centru-dreapta. De asemenea, Barna a lansat mai multe atacuri la adresa contestatarilor săi din partid.



„Spun aici răspicat: vom continua pentru că sistemul de reacţie al partidului la agresiuni împotriva obiectivelor politice asumate trebuie să funcţioneze. Am spus de mai multe ori că asemenea comportamente trebuie să înceteze. Am tot amânat momentul şi am greşit. Îmi asum greşeala, buna credinţă implicită a eşuat. Sunt câţiva membri care hărţuiesc şi denigrează pe cei care nu sunt de acord cu ei . S-a ajuns la un nivel al limbajului pentru care unele galerii de fotbal ar fi gata să plătească licenţă de utilizare. Pentru ei protejarea imaginii organizaţiei nu mai există ca principiu. Nu mai putem continua aşa.Scandalul, batjocura, jignirea sau ameninţarea nu pot să devină repere ale USR. Nu vom putea să fim credibili la guvernare cât timp nu corectăm acest fel aberant de a comunica între noi sau public. Vom analiza în Biroul Naţional aceste sesizări prompt. Şi vă asigur că nu este o luptă între tabere sau persoane ci o luptă pentru un partid care fie se disciplinează comunicaţional fie devine irelevant”, a scris Dan Barna, în mesajul publicat pe grupul intern al USR.



Nu în ultimul rând, Dan Barna a subliniat că ar putea continua excluderile din paprti, dacă mai au loc reacţii similare cu cele din cazul Olimpia Ardelean.