Marcel Ciolacu, întrebat dacă Liviu Dragnea mai are loc în PSD: E o discuţie care nu-şi are rostul în acest moment

„Presupun că domnul Dîncu se referea juridic. Haideţi să vedem. E dreptul constituţional al domnului Liviu Dragnea să ceară eliberarea condiţionată, presupun că nu e singurul român care a solicitat acest lucru, aflat în situaţia respectivă. Nu cunosc ce prevede condamnarea domnului Dragnea, cât timp nu are voie să facă politică, interdicţiile cetăţeneşti, dacă există aşa ceva. E o discuţie care nu-şi are rostul în acest moment”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat într-o conferinţă de presă miercuri dacă mai are loc în PSD Liviu Dragnea şi despre faptul că Vasile Dîncu spunea că orice persoană care şi-a ispăşit pedeapsa poate să revendice un loc în partid.

Chestionat dacă îl va contacta pe Liviu Dragnea, în cazul în care iese din penitenciar, Ciolacu a răspuns: „Pe domnul Dragnea? Nu, în acest moment nu. Ca om, e posibil să fac acest lucru, dar nu din postura de preşedinte al partidului”.

Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea a primit aviz favorabil din partea comisiei din cadrului Penitenciarului Rahova, ceea ce înseamnă îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi propus spre liberare condiţionată, a declarat pentru News.ro avocatul său, Flavia Teodosiu. ”Sper din tot sufletul ca decizia instanţei să fie una pozitivă”, afirmat ea.