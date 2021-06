Marcel Ciolacu: „Cu toate neajunsurile şi cu toate bunele şi relele, eu cred că Ion Iliescu a făcut mai mult bine României, decât rău”

Marcel Ciolacu a declarat, la Kanal D, că este „structural diferit” de Ion Iliescu, dar acesta a fost „omul şi decidentul acelui moment”.





„Cu toate acuzele care s-au adus lui Ion Iliescu, România a luat-o în direcţia bună. Cu toate neajunsurile şi cu toate bunele şi relele, eu cred că Ion Iliescu a făcut ai mult bine României, decât rău, dar nu ma regăsesc în omul politic”, a dclarat Marcel Ciolacu.





Acesta a afirmat că discută cu toţii foştii preşedinţi ai PSD, mai puţin cu Liviu Dragnea.





De altfel, Ciolacu a făcut mai multe comentarii cu privire la fostul lider social-democrat, aflat în prezent în spatele gratiilor. Întrebat despre diferenţele dintre el şi Liviu Dragnea, Ciolacu a spus:„Diferenţe mari de comportament. Am avut o întâlnire la Sâmbăta cu toţi colegii şi toţii constatam relaxarea din interiorul partidului din acest moment, fiind totuşi în opoziţie, neavând prea multe lucruri de sărbătorit. Am impus în partid să mi se vorbească pe numele mic, pe Marcel. Am pornit de la ideea că acest partid nu are nevoie de încă un tătic, un om care le ştie pe toate. Şi părerea mea şi a românilor care ne-au votat - calea corectă aceasta este.”, a spus Ciolacu