Klaus Iohannis: Evitaţi orice contact fizic! Trebuie să-i protejăm pe pensionari. Autorităţile şi-au făcut treaba. Depinde de noi să le respectam

Din păcate astăzi avem aproape 2000 de cazuri de persoane cu COVID-19. Este mult, deja foarte mult. Trebuie împreună să ne străduim mai mult, mai bine, ca să îngrădim răspândirea virusului. Nu uitaţi: nu vă întâlniţi cu alte persoane şi evitaţi orice contact fizic. Staţi la distanţă unii de alţii. Cei mai vulnerabili sunt persoanele peste 65 de ani. Autorităţile şi-au făcut treaba.

Vă rog să-i protejăm pe cei din categoriile vulnerabile. S-a stabilit un interval între 11 şi 13. Haideţi să lăsăm intervalul doar lor. Am avut i şedinţă cu premierul şi mai mulţi miniştri şi am discutat despr emateriale de protecţie. În lume se găsesc tot mai greu. Am început cu câteva săptămâni în urmă să identificăm producători români. Primele rezultate nu au întârziat să apară. Deja există producători care s-au reprofilat: vor produce măşti, halate de producţie, alţii lucrează la ventilatoare. Cu această ocazie mă adresez antreprenorilor noştri: veniţi cu idei către guvernanţi pentru că suntem interesaţi de produse româneşti. E o oportunitate foarte bună.

Repet: haideţi să respectăm normele stabilite de autorităţi.