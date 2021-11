Kelemen Hunor anunţă că negocierile cu PNL şi PSD s-au blocat la numirea premierului: S-a propus rotaţia în 3. / Se creionează 20-21 de ministere

Kelemen Hunor a declarat că în discuţiile cu PNL şi PSD a fost pusă pe masă şi varianta creşterii numărului de portolofii, liderul UDMR precizând că a propus înfiinţarea unui Minister al Familiei. Cele trei formaţiuni au discutat despre 21 de portofolii. În prezent, Guvernul este organizat pe 18 ministere.

„Am început discuţiile pe structura guvernului. Nu cred că vor fi probleme şi urmează discuţia pe un acord politic. În mare vom păstra structura actuală. Sunt discuţii să ducem Cercetarea la Educaţie, să ducem Secretarul General al guvernului să fie membru al Cabinetului.

Am discutat câteva variante. Eu am propus să avem un Minister al Familiei pentru că avem o problemă demografică, pentru politici de familie e bine să avem o structură guvernamentală. Au fost şi alte propuneri, dar se creionează 20-21 de ministere, nu are mare importanţă. (...) Trebuie să vedem dacă Ministerul Economiei trebuie să rămână aşa sau scoatem IMM-urile. Am avut această discuţie şi ieri şi urmează să continuăm discuţiile”, a spus liderul UDMR la Digi24.

Kelemen Hunor a subliniat că discuţiile dintre cele trei formaţiuni s-au blocat la numirea premierului, întrucât PSD şi PNL nu se pot pune de acord, în condiţiile în care fiecare vrea propriul prim-ministru în persoana preşedintelui de partid.

„Aici ne-am blocat. PNL nu acceptă pe PSD să vină cu propunere de premier, PSD nu acceptă PNL cu propunere de premier. Ambele partide vor şi să fie preşedintele partidului. S-a pus propunerea să fie o rotaţie în trei, se poate şi premier independent. Era discuţia să fiu şi eu. Nu contează câte luni. Dacă începe UDMR, ceilalţi sunt salvaţi pentru că după acea poate să vină şi PNL şi PSD. Problema este cine începe. Nu ştiu cine ar putea să fie premier independent. Depinde de personalitatea premierului. Se poate guverna şi cu un premier independent dar va fi foarte greu. Nu ştiu cine ar accepta o astfel de variantă. Au fost creionate câteva alternative. Trebuie să mergem la preşedinte pentru că el desemnează. Deocamdată nu există o înţelegere pe acest subiect. Nu o să ne împiedicăm de persoana premierului.

Niciun partid nu îşi permite să facă o altă desemnare decât preşedintele partidului. Eu nu cred că mă va desemna preşedintele Iohannis, deci pot să fie destul de relaxat. În interioul UDMR nu există o competiţie pentru putere”, a mai explicat Kelemen Hunor.