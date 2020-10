Iohannis, despre amânarea alegerilor: O democraţie nu funcţionează fără alegeri. Actul de votare nu este mai periculos decât mersul după pâine

„O democraţie nu funcţionează fără alegeri. Am pledat pentru organizarea alegerilor locale, am văzut cu toţii că au funcţionat rezonabil de bine. Este clar însă că dacă numărul de cazuri creşte, campania electorală se va desfăşura în condiţii mai speciale decât campania pentru locale. Însă alegerile trebuie să aibă loc. Nu putem lucra cu un Parlament care nu are puteri depline. Chiar dacă ar rămâne, Parlamentul n-ar mai putea da legi organice. Cu cât am putea amâna alegerile? Constituţia spune cu maxim trei luni. Şi atunci am ajunge la sfârşitul iernii. Nimeni nu-şi imaginează că atunci va fi mai bine. Suntem în pandemie, avem din păcate multe persoane bolnave. Trebuie să găsim o formă de a face campanie mai mult online şi să mergem la vot. Actul de votare nu este mai periculos decât mersul după pâine”, a declarat Klaus Iohannis miercuri.