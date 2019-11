Iohannis: Îmi pare bine că guvernul eşuat a plecat. Respir uşurat, acum avem un Executiv hotărât să se implice pentru români

„Vă felicit oficial pe dvs şi pe toţi membrii guvernului. Eu respir uşurat că avem un nou Guvern. Un Guvern care acum chiar e hotărât să se implice pentru români pentru rezolvarea problemelor ţării. Daţi-mi voie să subliniez că mi se pare un act de mare curaj din partea PNL că a preluat guvernarea în această formulă. Este evident un act de curaj să preiei guvernarea cu un guvern minoritar în situţia în care numărul de parlamentari va trebui negociat pentru fiecare proiect legislativ în parte.



Sunt foarte bucuros că acest guvern este hotărât să abordeze frontal problemele cu care se confruntă România şi românii. Dovadă că în prima şedinţă se discută lucruri care au trenat şi trebuie rezolvate urgent. Îmi pare foarte bine că guvernul eşuat a plecat. În ultimii 30 de ani motivul principal pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult a fost existenţa PSD-ului la butoane. Dar ultimii trei ani au depăşit orice imaginaţie. Guverne care realmente au început cu proceduri pe care nu şi le-a imaginat nimeni. Atacuri asura Justiţiei, împotriva investitorilor, atacuri sistematice asupra mediului de afaceri privat din România. Foarte bine că s-a terminat acea perioadă de guvernări toxice pesediste. Acum noul guvern are enorm de mult de lucru. Deja am aflat de la unii dintre miniştri că situaţia pe care au găsit-o în ministere este una foarte proastă. Deja ştim că pesediştii înainte de plecare au golit finanţele publice şi practic acum suntem în situaţia să vedem cum putem să acoperim plăţile care sunt scadente. Va fi foarte complicat, înţeleg de la ministrul Finanţelor, să se încheie bugetul pentru anul în curs. Am avertizat de multe ori că pesediştii cheltuie banii românilor şi că nu rămâne nimic în urmă. Am avut dreptate. Nu-i nimic, acest guvern va veni cu soluţii.



În altă ordine de idei unii se întreabă de ce am venit la şedinţa de guvern. În primul rând pentru că am fost invitat. în al doilea rând astăzi se va tranşa o problemă importantă. Anume chestiunea comisarului european trimis de România în Comisia Europeană. Vă doresc mult succes în această perioadă dificilă”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis în deschiderea şedinţei de guvern.

Orban începe în forţă: Aştept să fac febră musculară de la semnat demiteri. Să terminăm cu pilăraia şi cu nepotismul. Aseară, la 21.00, nu era nimeni în Guvern