INTERVIU Dacian Cioloş: Viitorul nostru, al USR-PLUS, ori e împreună, ori nu mai e deloc. Nu fur USR. Dacă acum nu ne înţelegem, cum vom guverna împreună?

Adevărul: Demaraţi procesul de fuziune între USR şi PLUS, deşi v-aţi pronunţat în privinţa faptului că cele două partide au electorale diferite. Atunci, de unde această grabă pentru fuziune?

Dacian Cioloş: Am spus că avem electorat diferit, dar am adăugat „şi complementar”. Şi e important. Am spus că avem electorat diferit în sensul în care am atras mulţi membri noi - avem astăzi aproape 18.000 de membri în PLUS, care nu s-au înscris înainte la USR. Dar am făcut două campanii împreună. Suntem complementari, obiectivele mari sunt comune. Legat de fuziune. Am spus de mai multe luni că finalitatea acestei colaborări este o forţă politică comună, dar în condiţiile în care avem două rânduri de alegeri anul acesta, prioritatea noastră va fi focalizată pe pregătirea scrutinului. Oricum, procesul de fuziune n-are cum să se formalizeze înainte de viitoarele alegeri. Juridic, e foarte dificil.

Ce s-a decis luni, înainte de a face acest anunţ?

Am început să discutăm pregătirea alegerilor locale. Şi evident că s-a ajuns la discuţii despre concepte de campanie, dar şi de modul în care constituim listele de candidaţi. Şi tocmai pentru a evita în săptămânile următoare riscul să avem discuţi care să pară ca fiind între două partide separate, care au interese divergente şi care trebuie să se bată pentru a obţine fiecare dintre ele cât mai multe locuri pe listă, să dăm clar semnalul că obiectivul nostru e unul comun. Nu trebuie să ne batem pentru procente pentru un partid sau celălalt, pentru că oricum vom face listă comună. Am dat semnalul că, în paralel cu pregătirea campaniei pentru alegerile locale şi parlamentare, începem şi discuţiile legate de fuziune.

V-a deranjat faptul că Dan Barna a propus raportul de 3 la 1 pentru locale în favoarea USR?

Nu se pune problema că m-a deranjat. Şi nu-i vorba de 3 la 1 sau 4 la 1 sau 3 la 2 şamd. Ci de modul de lucru ca atare. Noi am propus să găsim un mod de lucru în care să aducem oameni împreună, nu să punem pe unii împotriva celorlalţi. Şi să găsim modalităţile prin care să ajungă pe liste oamenii cei mai buni, oamenii cu cea mai bună vizibilitate, care au idei, care pot să aducă votanţi şi care pot să tragă listele. Că degeaba negociem noi un procent pe liste dacă omnul pe care îl punem în fruntea listei nu e convingător. Deci algoritmii ăştia nu prea îşi au sensul când vrei să convingi electoratul. De asta am propus această metodă de primaries acolo unde se poate face, în oraşele mari.

Până să ajungeţi la acest proces de fuziune, totuşi, pentru alegerile locale şi eventual anticipate va trebui să vă desemnaţi candidaţii. Negocierea USR pleacă de la raportul de 3 la 1. Negocierea dvs. de unde plecă?

Negocierea noastră pleacă de la prima etapă, care e discuţia între filialele judeţene USR şi PLUS. Şi acolo unde oamenii se pot înţelege, noi îi vom însoţi ca să mediem aceste negocieri locale, ca să găsească ei cea mai bună soluţie. Să o luăm foarte practic. Sunt puţine locurile unde avem şi noi, şi ei candidaţi unde trebuie negociat. Sunt multe locuri, mai ales în rural, în oraşele mici, unde au doar ei sau doar noi. Acolo ne putem pune de acord că susţinem ca şi alianţă candidaţii pe care îi avem. Sunt locuri unde nici nu mai e cazul de vreo negociere sau sondaje, pentru că oamenii locului ştiu foarte bine că persoana x e mai bine văzută în comunitate decât persoana y. Şi atunci e în interesul tuturor să avem cât mai mulţi consilieri, să avem cât mai multe voturi, să punem cap de listă şi candidat la primărie persoana care are tracţiunea cea mai bună. Faptul că astfel de negocieri funcţionează e deja dovedit. Alaltăieri, în judeţul Bihor, filialele PLUS şi USR au comunicat că au bătut palma.

Şi atunci de ce a vorbit Dan Barna de raportul de 3 la 1?

Nu ştiu, întrebaţi-l pe el de ce a considerat necesar. Sigur, fiecare poate să aibă punctul lui de vedere. Dacă ţineţi minte, şi când am negociat lista pentru europarlamentare au fost tot felul de astfel de calcule. Până la urmă, am ajuns la un acord, dar au fost foarte multe discuţii pe poziţiile de pe liste. De data asta am zis să folosim cât mai mult timp pentru a le spune oamenilor care va fi programul, ce vrem să facem la alegeri. Cum pregătim programul electoral pentru locale ca să fie convergent şi coerent cu programul de guvernare. Noi mergem pe premiza că foarte probabil vom avea şi locale şi parlamentare cam în acelaşi timp şi vrem să fim pregătiţi.

Am văzut o reacţie extrem de dură din partea PLUS, de la Veleriu Nicolae, care a spus că..

Vreau să spun din capul locului că nu-i din partea PLUS.

Dar e în echipa lui Vlad Voiculescu.

Vlad are foarte mulţi membri în echipă care nu sunt membri de partid şi care au opinii. Dacă ţineţi minte, Valeriu Nicolae a ieşit din partid, de comun acord, exact din motivul ăsta. Să poată spune ce crede, fără să vorbească în numele partidului. Pentru a vorbi în numele partidului avem o procedură internă.

Bun, dar totuşi rămâne această declaraţie: ”Dan Barna este o catastrofă pentru alianţă”. Dacă va insista pentru acest sistem de 3 la 1, Dan Barna vi se pare un risc sau poate chiar o catastrofă pentru viitorul alianţei?

Eu vă asigur că indiferent ce va propune PLUS sau USR, vom ieşi cu varianta care este acceptată de ambele părţi. Deci Dan Barna poate să propună orice crede de cuviinţă. De asta suntem într-un parteneriat, într-o alianţă, ca să discutăm. El are argumentele lui ca să propună o anumită metodă de selecţie a candidaţilor, venim şi noi cu argumentele noastre, le discutăm acolo şi găsim varianta care să fie cea mai bună pentru Alianţă.

Există riscul ca PLUS să meargă totuşi separat la alegerile locale şi parlamentare?

Nu. Eu, ca preşedinte al PLUS, cred că viitorul nostru ori e împreună, ori nu mai e deloc. În condiţiile actuale ale societăţii româneşti, cu aşteptările şi nevoile de schimbare în politică, eu cred că putem aduce vântul ăsta la schimbării doar dacă ne înţelegem între noi. Să pun problema altfel. Dacă noi nu reuşim acuma să ne înţelegem între noi înainte de alegeri, cum am putea noi convinge oamenii, cetăţenii români, că ne vom înţelege suficient de bine ca să putem guverna împreună. Nu doar noi între noi, ci şi cu PNL-ul probabil. Deci exerciţiul pe care îl facem acuma e unul premergător atingerii obiectivelor pe care noi ni le-am fixat când am înfiinţat partidul ăsta, PLUS, şi la fel, USR-ul, când a decis să aibă un partid naţional.

Ce le răspundeţi celor din USR care vă acuză că vreţi să le furaţi partidul?

N-am cum eu, personal, să fur un partid. Un partid nu se poate fura, nu-i un obiect pe care să-l iei, să-l bagi în buzunar şi să spui că „e al meu”.

Dacă ne uităm la PNŢCD, s-ar putea să fie posibil.

Da, dar vedem şi unde a ajuns PNŢCD-ul, tocmai din motivul acesta, că cineva a ascuns ştampila în seif. Ei bine, noi n-avem ştampilă. Avem doar semnăturile celor care reprezintă organizaţiile, deci nu se pune problema. Şi n-am nici ce să fac cu el ca să-l fur. Eu n-am intrat în politică pentru că voiam o funcţie. Eu funcţii am avut şi înainte de a face politică. Poate din anumite puncte de vedere, puteam personal să negociez mai uşor diferite funcţii dacă eram doar pe barba mea, singur. Dar am decis să mă implic politic tocmai ca să aduc cât mai mulţi oameni spre politică. Şi eu vă spun fără să fac alt gen de declaraţii astăzi. Intenţia mea de acuma încolo este nu să mă promovez pe mine pentru diferinte funcţii, ci să promovez cât mai mulţi oameni din jurul meu. Şi din PLUS, şi din USR şi oameni care deocamdată nu sunt în PLUS şi USR, dar car vor să facă pasul către politică.

Apropo de funcţii, cum va arăta structura de conducere după fuziune? Vor fi doi preşedinţi? Sunteţi dispus să faceţi un pas în spate să-l lăsaţi pe Dan Barna preşedinte?

Nu ne-am gândit. Sau chiar dacă fiecare dintre noi, cei din BN, poate că avem o idee, nu am pus lucrurile astea pe masă şi eu nici nu aş îndrăzni să pun astfel de lucruri pe masă până nu avem o discuţie în partid legată de principiul fuziunii. Să vă spun sincer, pe mine mai puţin mă interesează persoana sau persoanele care vor conduce viitorul partid, pe mine mai mult mă interesează să avem un mod de funcţionare, care să fie şi democratic, care să fie şi eficient, şi transparent. Şi să luăm cei mai bun din ambele culturi organizaţionale. Vreau să spun foarte clar: eu nu voi negocia pentru mine nicio funcţie în partidul ăsta.

Care e obiectivul alianţei? Să scoată un scor mai mare decât PSD sau să se bată cu PNL pentru primul loc?

Noi trebuie să pornim cu obiectivul de a ne bate în idei, de la egal la egal, cu PNL şi, evident, cu PSD, dar nu mai avem prea multe de spus legat de PSD, pentru că s-au cam spus lucrurile. Cei care vor merge la vot trebuie să aibă în minte nu doar cum a guvernat PSD în ultimii trei ani. România are nevoie să treacă într-o altă etapă. Avem nevoie nu doar de reforme pe ici pe colo, noi trebuie să schimbăm modul de a vedea lucrurile în politică. De asta spun că va trebui o confruntare de idei cu PNL, pentru că foarte probabil vom putea fi în situaţia să guvernăm alături de PNL.

Această confruntare de idei nu va ostiliza relaţia cu PNL?

Dimpotrivă. Ne putem clarifica în ce direcţie o vom lua dacă vom guverna împreună, acolo unde e vorba de nuanţe. E clar că trebuie o reformă în Sănătate. Dar cum combinăm în Sănătate sectorul public cu sectorul privat, cât de eficient putem face Casa de Asigurări de Sănătate şi modul în care sunt folosiţi banii, de unde găsim bani ca să investim în infrastructură. La fel, administraţia publică. O depolitizăm sau nu? Şi foarte multe instituţii publice. Noi vom discuta idei şi nu ne vom da la gioale cu: „bă, ce-ai făcut acum 15 ani, că tu ai fost comunist, ălalalt o fost extremist, soţia ăluilalt nu mai ştiu ce face”, deci dacă asta va fi campania, n-o să fim pregătiţi pentru guvernare.

Dacă trageţi linie acum şi vă uitaţi după alegerile prezidenţiale credeţi că ar fi fost mai bine ca Dan Barna să nu candideze?

Aceste discuţii nu prea îşi iau sensul pentru că noi ne-am sumat un cadidat. Am discutat între PLUS şi USR câteva luni de zile pentru candidatura asta la prezidenţiale. Am luat o decizie atunci, am asumat-o şi e rezultatul pe care l-am obţinut, pe care, la fel, ni-l asumăm. Evident, dacă ar fi candidat altcineva rezultatul poate ar fi fost altfel.

Sau dacă nu ar fi candidat nimeni.

Nu, în varianta asta nu cred. O alianţă politică cu rezultatul pe care l-a obţinut la europarlamentare, o alianţă politică nouă, care vrea să se profileze politic nu poate să le spună românilor că n-are candidat.

Despre partidul lui Nicuşor Dan: ”Soluţie tehnică la ce?”

Adevărul: Cum aţi reacţionat când Nicuşor Dan v-a spus că şi-a făcut un alt partid?

Dacian Cioloş: El mi-a spus argumentele. I-am spus că din punctul meu de vedere nu cred că asta rezolvă problema pe care noi o ridicasem.

El o numeşte soluţie tehnică.

Nu poţi să ai o soluţie tehnică cu un partid politic. Soluţie tehnică la ce? Eu i-am spus că dacă noi vom susţine un candidat independent,conform legii electorale actuale, pentru primarul Bucureştiului logo-ul nostru nu va apărea pe buletinul de vot, deci alegătorii nu vor pune ştampila automat şi pe Alianţa USR-PLUS pentru consilieri generali. Şi atunci cel care ar trebui să fie locomotiva listei pentru consilieri va fi greu de indentificat. Nu am spus că sunt împotriva lui Nicuşor Dan, ci am spus că e important să nu fim superficiali, să conştientizăm şi să discutăm. Ca să fie foarte clar: eu n-am nicio problemă şi sper să existe o competiţie între Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, şi chiar să fim cu sufletul împăcat că l-am ales pe cel mai bun.

Ce veţi face dacă la primaries va ieşi Vlad Voiculescu pe primul loc, şi în acelaşi timp Nicuşor Dan va veni cu un sondaj în care va arăta că el e pe primul loc?

Eu am înţeles de la colegii de la USR că Nicuşor Dan, dacă se implic în procesul acesta de desemnare a candidatului comun, îl şi recunoaşte. Că altfel nu ai cum să te implici şi să spui după aia că nu recunoşti rezultatul.

Credeţi că Nicuşor Dan va accepta până la urmă acest sistem de primaries?

O să vedem. Noi discuţia am avut-o cu colegii de la USR. Nicuşor Dan e candidatul propus de ei.

Când se va stabili procedura de desemnare a candidatului?

La mijlocul lunii februarie.

Cu alegeri în două tururi mergeţi tot pe varianta unui candidat comun al Alianţei? Sau vor intra în cursă atât Vlad Voiculescu, cât şi Nicuşor Dan?

Indiferent că vor fi alegeri într-un tur sau două, noi, Alianţa USR-PLUS, suntem decişi să mergem cu un singur candidat.

Dacă Alianţa va decide să-l susţină pe Vlad Voiculescu, Nicuşor Dan ar trebui să se retragă din cursă?

Dacă a decis să intre în cursa alianţei, intră în cursa alianţei. Dacă de acolo el iese pe primul loc şi ne asumăm în alianţă că vom susţine un candidat independent, atunci el e candidatul pe care îl susţinem. Dacă nu, e Vlad Voiculescu. Cred că sunt lucruri de bun simţ aici.

Cu PNL vor exista discuţii pentru un candidat comun la Primăria Capitalei?

Da, dacă vom avea un sigur tur, cu siguranţă vor exista discuţii şi eu sper să existe şi concluzii. Asta e intenţia noastră. Dacă vor fi alegeri în două tururi, probabil că nu vor mai fi interesaţi cei de la PNL de un candidat comun. Dar atunci nici nu văd o problemă, pentru că putem să ne înţelegem să-l susţinem pe cel mai bine plasat în turul doi.